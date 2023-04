Presidente do Ceará apresenta novos diretores do clube; veja os nomes

João Paulo Silva, presidente do Vovô, divulgou os nomes dos novos membros da diretoria executiva do Alvinegro de Porangabuçu na manhã desta segunda-feira, 17

O Ceará, através do presidente João Paulo Silva, apresentou os novos membros da diretoria executiva do clube, que será composta por 19 profissionais, na manhã desta segunda-feira, 17. Os nomes dos diretores de cada setor foram revelados pelo mandatário em entrevista coletiva, realizada na sala de imprensa do CT de Porangabuçu.

Veja os membros da diretoria executiva do Ceará

Presidente: João Paulo Silva



1º Vice-Presidente: João Paulo Alexandre Frota



2º Vice-Presidente: Carlos Moraes



Diretor de futebol: Albeci Júnior



Diretor de finanças: Francisco Sampaio



Diretor de projetos: Guilherme Leite Pequeno



Diretor de marketing: Davi Veras Holanda



Diretor jurídico: Fred Bandeira



Relações institucionais: Gerardo Bezerra de Menezes



Diretor de eventos: Veridiano Pinheiro



Diretor de base: Israel Portela



Diretor comercial: Ênio Cabral



Diretor de governança: Pedro Jorge Medeiros



Diretor de patrimônio: Afonso Lobo



Diretor de cultura: Edgar Carlos



Diretor administrativo: Pedro Mapurunga



Diretor de comunicação: Rogério Magalhães



Diretor de esportes: Eduardo Arruda



Diretor de consulado: Tarso Holanda

Sobre o assunto Ceará apresenta sócio Eterno Soldado e diretor explica nome: "Homenagear Dimas Filgueiras"

Ceará chega a acordo com Goiás e encaminha contratação de Nicolas

Ceará avança para contratar goleiro eleito o melhor do Gauchão 2023

Dos nomes mencionados, oito já faziam parte da diretoria do Ceará antes das eleições que elegeram João Paulo Silva como novo presidente. São eles: Carlos Moraes, Albeci Júnior, Veridiano Pinheiro, Israel Portela, Afonso Lobo, Pedro Mapurunga, Eduardo Arruda e Tarso Holanda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pedro Jorge Medeiros, novo diretor de governança do clube de Porangabuçu, já fez parte da diretoria executiva do Ceará na época que a mesma era presidida por Evandro Leitão. Naquela oportunidade, ele foi diretor jurídico do Vovô.

Veja o perfil dos novos diretores do Ceará

Francisco Sampaio (Financeiro): Francisco de Assis Firmino Sampaio é formado em Gestão Financeira, casado, pais de dois filhos, natural do distrito de Guanacés/CE. Atuou por 36 anos como bancário em uma única instituição financeira privada, ingressando na carreira como escriturário e passando por todos os cargos de uma agência bancária até chegar ao cargo de Gerente Geral, desempenhando suas atribuições em quatro estados nordestinos (Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba).

Guilherme Pequeno (Projetos): Guilherme Leite Pequeno é administrador de empresas graduado pela Uece e especializado em Gestão Empresarial pela FGV-SP; tem formação para atuar como conselheiro pela Fundação Dom Cabral. Possui 21 anos de experiência como consultor e sócio da Gomes de Matos Consultoria, onde atua conselheiro e consultor nas áreas de estratégia e governança corporativa. Na área acadêmica, Guilherme Pequeno atua como professor convidado na pós-graduação da Unifor na disciplina de Governança Corporativa.

Davi Veras (Marketing): Davi Veras Holanda é administrador de empresas e contador, com especialização em Marketing, MBA em Gestão de Negócios e mestre em Administração de Empresas. Empresário do ramo óptico, é sócio de uma das maiores empresa do segmento mundial. Conselheiro do Ceará desde 2010, foi um dos iniciadores do movimento JCA (Jovens Conselheiros Alvinegro), movimento que deixou um legado de inovação nos eventos e ações do Clube. Foi coordenador de eventos na gestão do presidente Evandro Leitão, quando participou ativamente de todo o planejamento e execução do Centenário do Clube.

Fred Bandeira (Jurídico): Frederico Bandeira Fernandes é advogado especializado em Direito Desportivo e Direito Empresarial pela PUC/SP. Sócio do escritório Bandeira & Associados, Fred Bandeira atua na área desportiva e empresarial. Na área acadêmica, Fred Bandeira atuou como professor convidado em congressos e cursos de extensão na área desportiva, além de possuir diversos artigos publicados. Fred Bandeira também é integrante da Comissão de Direito Desportivo da OAB/CE e Vogal titular da Junta Comercial do Estado do Ceará pela Ordem dos Advogados do Brasil secção Ceará.

Gerardo Azevedo (Relações Institucionais): Gerardo Bezerra de Menezes Azevedo é advogado especializado em Direito Administrativo (2016 a 2018) e Direito Eleitoral (2017 a 2019) pela Unifor, e em Gestão Pública (2019 a 2021) pela Unichristus. Sócio do escritório Azevedo & Perdigão Advogados Associados, atuou como procurador autárquico do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Aracati (CPSMAR). No período de 2017-2020. Atua também na área empresarial no segmento de saúde pública e assessoria em gestão municipal nos municípios de Russas, Ubajara e Aracati.

Ênio Cabral (Comercial): Ênio Carlos Cabral Augusto, 51 anos de idade, cearense natural da Capital, é casado e tem 2 filhos. Tem 34 anos de experiência no setor comercial no ramo de entretenimento. Está à frente da gestão de uma das mais bem sucedidas empresas de eventos do Brasil com calendário consolidado há 30 anos com espetáculos de grande porte, realizados não só no Estado, mas também em todo o Brasil e até no exterior. Sua vivência inclui o relacionamento comercial com grandes marcas multinacionais de renome internacional.

Pedro Jorge Medeiros (Governança): É advogado e economista, especialista em Direito Tributário pelo ICET, em Direito Constitucional pela Unifor e em Direito Processual Civil pela UFC. Sócio fundador do escritório PJM Advogados Associados com preponderante atuação nas áreas Tributária, empresarial, licitação, administrativa, cível, trabalhista e contratual.

Edgard Carlos (Cultural): Edgard Carlos de Oliveira é advogado graduado pela Unichristus, pós- -graduando em História e Cultura do Brasil pela Universidade Estácio de Sá. Entre 2016 a 2023, exerceu a função de secretário adjunto do Conselho Deliberativo do Ceará S.C. É ex procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará. Atuou diretamente na catalogação de diversos documentos históricos do clube, na investigação e verificação de informações da memória do Ceará SC, assim como na produção de conteúdo histórico-cultural. Entre 2017 e 2022, fez parte da equipe que remontou o departamento histórico do clube.

Rogério Magalhães (Comunicação): Rogério Magalhães é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, com pós-graduação em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); em Estratégia de Marketing pela Universidade de La Verne (Califórnia); em Administração Executiva Sênior pela Coppead pela UERJ, além de especializações em Vendas e Marketing pela Universidade de Barry (Flórida) e Gestão Empresarial pela Bussiness School SP.

Tags