Ceará avança para contratar goleiro eleito o melhor do Gauchão 2023

O Ceará tem negociações avançadas para contratar o goleiro Bruno Ferreira, destaque do Caxias e eleito o melhor arqueiro do Campeonato Gaúcho 2023. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Mateus Maciel, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Na última sexta-feira, 14, no jantar do aniversário de 88 anos do Caxias, o goleiro Bruno Ferreira esteve presente e recebeu cumprimentos em tom de despedida. No local, as rodas de conversa davam como certa a ida do arqueiro de 29 anos para o clube do Porangabuçu.

A expectativa é de que o jogador assine em definitivo com o Alvinegro, que deve fazer o pagamento da multa rescisória do atleta. Bruno chegou ao Caxias na temporada de 2023, após defender o Náutico em 2022 e amargar o rebaixamento do clube. Pela equipe pernambucana, o goleiro era reserva e fez apenas quatro partidas.

Foi no Caxias que o arqueiro ganhou destaque. Bruno terminou o Gauchão como um dos protagonistas da campanha do Grená de vice-campeão.

Na semifinal, quando o time eliminou o Internacional nas penalidades, o goleiro foi o herói da classificação ao defender a cobrança de Estêvão. Ao todo, Bruno defendeu três pênaltis durante o Campeonato Gaúcho 2023. Após o Estadual, o Caxias disputará a Série D.

Além de Náutico e Caxias, Bruno já vestiu as camisas de clubes portugueses, como o Gil Vicente e o Vilafranquense.

