CBF negocia transmissão da Série B com Band e TV Brasil; entenda o cenário

O objetivo de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, é de acertar com uma das duas emissoras até esta terça-feira, 7, data em que fará nova reunião com os clubes que irão disputar a Série B 2023

Após diversas propostas abaixo das expectativas, a CBF está concentrando as negociações de transmissão da Série B em duas emissoras: Band e a TV Brasil. No caso da empresa do governo, o acordo poderia incluir também a participação do banco estatal Caixa Econômica. O objetivo da entidade é garantir a mesma cota que foi paga aos clubes que disputaram a Série B em 2022, algo em torno de R$ 200 milhões.

A informação é da coluna do Rodrigo Mattos, do UOL. Segundo o jornalista, a ideia de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), é de acertar com uma das duas emissoras até esta terça-feira, 7, data em que fará uma nova reunião com os clubes da Segundona para tratar sobre o assunto.

Na reunião do Conselho Técnico da Série B, Ednaldo Rodrigues já havia dado a entender de que garantiria a mesma cota da última temporada, mesmo que fosse necessário a própria CBF arcar com parte dos custos. O cenário trouxe maior segurança para os clubes, tendo em vista que a competição é uma das principais fontes de renda do ano para as equipes.

Na disputa atual pelo direito de transmissão da Série B, há dois modelos apresentados. Pelo lado da Band, a ideia é da emissora assumir as transmissões e ceder cotas comerciais para serem negociadas pela CBF. Já com a TV Brasil, a emissora assumiria os direitos da competição e o banco Caixa seria o patrocinador.