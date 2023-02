Ceará prevê cota de R$ 6 a 8 milhões na Série B após reunião com a CBF

Representantes dos clubes que irão disputar a segunda divisão nacional, incluindo do Vovô, estiveram nesta quarta-feira, 15, com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para reunião do Conselho Técnico da Série B

O Ceará saiu satisfeito da reunião que aconteceu nesta quarta-feira, 15, do Conselho Técnico da Série B. Para o Vovô, além das pautas padrões debatidas no encontro, foi conversado também sobre a cota da competição, cujos valores ainda não foram confirmados. O Esportes O POVO apurou que a CBF tem indicado que o mesmo montante pago no último ano será mantido, mesmo que a entidade precise utilizar recursos próprios.

A informação de que os valores oferecidos pelas emissoras para a compra dos direitos de transmissão da Série B foram muito abaixo das expectativas, foi confirmada por Ednaldo Rodrigues na reunião, atual presidente da CBF — ele, inclusive, foi elogiado por dirigentes presentes pela atenção e sensibilidade com os clubes da Série B.

Em meio a este panorama, o mandatário da CBF irá rever as propostas neste restante de fevereiro com o intuito de conseguir melhorar os valores e marcou uma nova reunião para o dia 7 de março com os representantes dos clubes da Série B — também haverá presença dos times da Série A. nesta ocasião para alinhar outros temas.

Mesmo diante deste cenário, a cúpula do Vovô deixou a reunião com segurança, sobretudo pelas indicativas da CBF de que irá manter o mesmo valor de cota pago na temporada de 2022, que foram entre R$ 6 e R$ 8 milhões. Para isso, a entidade deverá buscar patrocínios ou outros meios viáveis.

Com esse respaldo, a diretoria do Ceará utilizará como base, no plano orçamentário de 2023, o mesmo valor que foi pago como cota na Série B do último ano, resolvendo assim um dos problemas que culminaram no atraso da finalização do documento. A previsão será apresentada ao Conselho Deliberativo do clube no dia 3 de março para votação após dois meses de adiamento.

Na ocasião, João Paulo Silva, diretor financeiro do Ceará, esteve presente para representar o Alvinegro de Porangabuçu. Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, também acompanhou a reunião presencialmente.

VAR, racismo e diminuição de rebaixamentos e acessos

Além do aspecto financeiro, outros assuntos foram debatidos na reunião do Conselho Técnico da Série B. A arbitragem foi um dos temas que mais tomou tempo, sobretudo pela inclusão do VAR na edição do certame deste ano.

Questões jurídicas também foram abordadas, com o racismo sendo a pauta central. As equipes poderão perder pontos em caso de atos discriminatórios cometidos até por torcedores nos estádios neste ano. A entidade brasileira é a primeira do mundo a fazer essa inclusão em seu Regulamento Geral de Competições (RGC).

Em relação à redução de clubes rebaixados na Série A do Brasileirão, que consequentemente afetaria a dinâmica das divisões inferiores, também foi comentado na reunião. O assunto, que tem sofrido resistência de clubes da Série B, não deve ser imposto no momento, mas a ideia de Ednaldo Rodrigues é de que o tema seja aprofundado e debatido com mais atenção ainda neste ano.

Para finalizar, foram aprovados os dois membros do Conselho Nacional da Série B: Adson Batista, presidente do Atlético-GO, e Júlio Heerdt, presidente do Avaí.

O início da Segundona acontece no dia 15 de abril, com término previsto para 25 de novembro. O Ceará estreia no certame contra o Ituano, fora de casa.