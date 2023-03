"O Ceará não merece estar na Série B", diz Morínigo

Treinador alvinegro também celebrou a grande fase do Vovô, invicto sob seu comando na beira do campo e classificado em todas as competições que disputa neste início de 2023

O Ceará vive grande fase na temporada sob o comando de Gustavo Morínigo. Em entrevista ao programa Futbol Club, da Rádio La Union, do Paraguai, o técnico do Vovô falou sobre o momento da equipe, comemorou as classificações no Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, além de reforçar que o clube tem a missão de retornar à Série A do Brasileirão. O comandante alvinegro também elogiou o Fortaleza e comentou sobre os dois Clássicos-Rei disputados em 2023.

"Estamos indo bem. Somos líderes em todos os torneios que estamos disputando, tanto no Ceará quanto no Nordeste. Também nos classificamos na Copa do Brasil. Estamos em um momento muito bom. É um plantel completamente novo. Só ficaram 4 jogadores do ano passado, mas estamos muito bem", avaliou.

O treinador paraguaio destacou que a equipe não merece estar na segunda divisão nacional exaltou a torcida alvinegra. "O Ceará não merece estar na Série B. Temos a missão de voltar à Primeira Divisão. Cada parte do Brasil tem sua maneira de ver o futebol. O Nordeste é muito apaixonado. O clube cearense tem quase 50 mil sócios e um milhão e meio a mais ou menos de torcedores", ressaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Embalado, Ceará enfrenta o Vitória de olho na classificação antecipada no Nordestão

Ceará poupa nove titulares para jogo contra o Vitória; veja relacionados

Morínigo valoriza vitória do Ceará no Clássico-Rei, mas diz: "Nossa briga é para ganhar torneios"

Morínigo avalia Fortaleza e alerta Cerro: "Vai encontrar um estádio cheio"

Gustavo Morínigo ressaltou que o rival Fortaleza vive boa fase, tanto na gestão quanto dentro de campo. "O Fortaleza é um clube que passa por uma boa fase, tanto institucional quanto esportivamente. Já conquistou muitos torneios locais e no ano passado foi bem na Copa Libertadores", disse.

Após dois clássicos vencidos pelo Ceará neste ano, Morínigo analisou as atuações do Vovô diante do Leão. "Jogamos dois clássicos com o Fortaleza este ano. No primeiro vencemos pela pressão inicial que tivemos e marcamos dois gols rápidos. O segundo tempo foi comandado por eles. No segundo jogo colocaram uma equipa mista a pensar no Cerro Porteño. Foi melhor para nós porque novamente pressionamos no início, mas na segunda parte controlamos o jogo", afirmou.

O técnico comentou ainda sobre a participação do Tricolor do Pici na Libertadores. "O Cerro Porteño vai encontrar um estádio cheio. O Fortaleza está dando muito foco para a Libertadores. É um time muito bom tecnicamente, com muita velocidade. Tem um elenco grande", encerrou.



Tags