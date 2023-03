Ceará tem sequência invicta de 10 jogos encerrada com derrota para o Vitória

Atuando com um time reserva, o Ceará acabou derrotado para o Vitória em Salvador, pela Copa do Nordeste, e teve a sequência de 10 jogos de invencibilidade na temporada encerrada. O último revés do Vovô havia acontecido há mais de um mês, para o Ferroviário, também em duelo válido pela competição regional.

Além da invencibilidade no ano, que era composta por oito vitórias e dois empates, a derrota para o Rubro-Negro também representou o fim de um longo jejum, já que o Vovô não perdia um confronto contra o clube baiano desde 2018, ou seja, há cinco anos. Antes do revés desta quarta-feira, 8, o Alvinegro acumulava seis triunfos e um empate no retrospecto recente perante o Leão.

Apesar do resultado negativo, o Ceará segue como líder isolado da chave B do Nordestão. Restando uma rodada para o término da fase de grupos, o clube de Porangabuçu precisa apenas de um empate contra o Atlético-BA para garantir classificação matemática.