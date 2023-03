Empresa faz proposta pela Série B; Band pode transmitir

A Série B do Campeonato Brasileiro ganhou uma nova proposta de transmissão. Em reunião na última terça, 7, a empresa de marketing Brax, dona dos direitos do Campeonato Carioca, ofereceu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e aos clubes contrato de quatro anos para ser a responsável pelo torneio. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer, do portal Notícias da TV.

Caso os times aceitem o acordo serão R$ 210 milhões por ano até 2026, valor acima do que a Globo pagava em 2022 – R$ 208 milhões. Assim, o contrato pode ajudar a Band, que negocia com a CBF, a transmitir a competição. Ainda de acordo com o portal, a emissora do Morumbi deve fazer os jogos em TV aberta para rede nacional. Os clubes marcaram nova reunião para esta quinta-feira, 9, às 11 horas para avaliar a nova oferta.

Além dos direitos de transmissão nacionais, a empresa será responsável por toda a comercialização de marketing. A Band não pagaria para ter a Série B do Brasileirão. Isso porque, assim como acontece no Estadual do Rio de Janeiro, ela dividiria as cotas de patrocínio com a Brax.

A Globo não se interessou pela transmissão em TV aberta a partir de 2023 e o SBT desistiu do torneio por considerar ter pouco apelo comercial. Na primeira rodada, o valor oferecido pelas emissoras somadas não passou de R$ 80 milhões. A emissora carioca só fez proposta para transmitir o campeonato na TV paga e no pay-per-view. A ESPN se interessou por pacotes de TV por assinatura e streaming, no Star+, e a NSports também é uma das interessadas, segundo confirmou ao colunista Allan Simon, do UOL.



