Evandro Leitão lidera articulações sobre presidente do Ceará; saiba bastidores

As últimas movimentações na política interna do Ceará, que envolveram a eleição do Conselho Deliberativo e a renúncia de Robinson de Castro, tiveram participação direta de Evandro Leitão. E será assim nos próximos passos também. O Esportes O POVO apurou que o ex-presidente do clube assumiu papel ativo nas articulações para definição do futuro mandatário e já tem nomes de confiança em vista para o cargo.

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual estava afastado dos bastidores do Alvinegro nos últimos meses, como reconheceu em entrevistas. A intenção, inclusive, era não manifestar apoio a nenhuma chapa no pleito do Conselho, já que era o então mandatário do órgão e estava deixando o cargo — antes disso, tinha comandado a diretoria executiva de 2008 a 2015.

No entanto, a partir do cenário indefinido e das brigas judiciais que adiaram a eleição em mais de uma oportunidade, Evandro voltou à ação. Promoveu conversas com os candidatos Danilo Lopes e Jamilson Veras em busca de uma composição, chegou a apoiar o primeiro na reta final — o que movimentou a política alvinegra — e, por fim, conseguiu um nome de consenso: José Barreto de Carvalho Filho.

Em paralelo, o ex-presidente da diretoria e do Conselho Deliberativo conversou com Robinson de Castro sobre a renúncia. Evandro não poupou críticas à temporada de 2022 do Ceará e considerava que era necessário uma virada de página, o que incluía a saída do mandatário, que fora seu vice e o sucedeu à frente do clube. Com a definição da chapa do Conselho, Robinson aceitou entregar o cargo.

"Semana passada, estive com o Evandro para buscar uma alternativa de tentar unificar e evitar uma disputa eleitoral entre duas chapas. Nós conseguimos montar uma possibilidade, claro, com a conivência das chapas que estavam disputando, de encontrar um modelo de evitar essa disputa, a continuidade dessa briga, dessa divisão, que dividiu o Conselho, e tentar unificar para que eu também pudesse... Permitisse, até com minha saída, ter mais tranquilidade para interinidade de quem vai ficar aqui, que é o Carlos Moraes", relatou Robinson de Castro no pronunciamento de renúncia.

Evandro Leitão esteve em Porangabuçu na noite da última quinta-feira, 9, para passar o bastão à nova gestão do Conselho e afirmou ser um momento de reconstrução do Vovô.

"Eu, de alguma forma, me sinto aliviado, tendo em vista essa repacificação do Ceará, que, sem sombra de dúvida, vai ter a condição de ter mais tranquilidade, com uma união maior, desempenhar melhor o nosso trabalho. É um ciclo que se encerra e eu só tenho que agradecer. Sou um apaixonado pelo clube, não deixarei de ser torcedor, pelo contrário. Estarei aqui dentro sempre quando for chamado para ajudar naquilo que for necessário", disse à Vozão TV.

Nova articulação pela frente

Com a renúncia de Robinson, o 2º vice-presidente Carlos Moraes — que também já tinha sido vice de Evandro — assumiu o Ceará. O estatuto prevê que nova eleição para a diretoria executiva deve ser convocada em até 90 dias. O prazo real deve ser inferior a este, o que já mobiliza conversas e reuniões nos bastidores do Alvinegro.

Mais uma vez, Leitão usará o capital político e a linha aberta de diálogo com as diferentes alas para montar uma chapa para o pleito. O ex-dirigente se articula junto a aliados e já colocou nomes em pauta para uma possível candidatura à presidência do clube.

O ex-diretor financeiro e comercial do Ceará, Sérgio Costa, é o principal cotado pelo grupo. Sérgio, que atualmente é responsável pela parte comercial da Federação Cearense de Futebol (FCF), foi dirigente do Alvinegro na gestão de Evandro e administrava as lojas SouMais. A saída da FCF para concorrer ao cargo não seria um empecilho. A informação foi divulgada pelo Blog do Kempes e confirmada pelo Esportes O POVO.

Kaio Leitão, filho de Evandro, também teve o nome ventilado. Jovem, ele é visto como um conselheiro da nova geração e realizou cursos de futebol na CBF Academy. O pai, entretanto, descartou a presença dele em um cargo de gestão no clube neste momento.

João Paulo Silva, diretor financeiro do Ceará e principal aliado de Robinson de Castro, não é o nome preferido deste grupo para a presidência e precisaria do apoio de outras alas. O dirigente é considerado um nome capacitado para a função até por opositores e com conhecimento geral do cenário atual em diversos setores do clube.

