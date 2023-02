Eleições do Conselho do Ceará: Danilo Lopes diz que Evandro Leitão lhe apoiará

Com a liberação judicial próxima de ser concretizada, a expectativa é de que as eleições aconteçam na próxima segunda-feira, 6, ou na sexta-feira, 10

Marcada por diversos imbróglios, a eleição do Conselho Deliberativo do Ceará finalmente está próximo de acontecer. Segundo apurou o Esportes O POVO, a definição do novo pleito deve ocorrer ao longo da próxima semana após liberação judicial, que está prestes a ser concretizada. Nos bastidores, as chapas se movimentam em busca de apoio e fortalecimento dos votos.

A chapa de oposição “Conselho de Todos”, que tem o vereador Danilo Lopes como presidente, ganhou um importante aliado no processo: Evandro Leitão, ex-mandatário do Vovô e atual líder do Conselho Deliberativo.

Segundo o próprio Danilo Lopes, Evandro Leitão declarou apoio à chapa “Conselho de Todos”, garantindo que votará neles, assim como pedirá apoio para que outros conselheiros que terão direito a voto na eleição façam o mesmo.

Influente internamente no clube, Evandro Leitão tem feito, nas últimas semanas, declarações fortes contra Robinson de Castro, presidente do Alvinegro de Porangabuçu. A chapa “Conselho de Todos”, inclusive, surgiu com a proposta de fazer oposição à atual diretoria executiva.

O Esportes O POVO entrou em contato com Evandro Leitão via assessoria e aguarda retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada com o posicionamento o atual presidente do Conselho Deliberativo do Ceará.



Terceira tentativa



A eleição no Conselho Deliberativo do Ceará deveria ter ocorrido em 15 de dezembro, mas foi suspensa por uma determinação da justiça comum. O pleito foi remarcado para 23 de janeiro, mas não ocorreu novamente devido a uma nova liminar.



Duas chapas concorrem. Uma denominada Conselho de Todos, que tem o vereador Danilo Lopes como presidente, identificada como oposição à atual diretoria executiva do Ceará; e outra chamada Conselho independente, encabeçada por Jamilson Veras, ex-diretor jurídico do Vovô.



As chapas concordaram em retirar o voto online e estender o período de votação presencial, que deverá durar de 9h às 21 horas. Essa decisão também já foi comunicada ao juiz Tarcísio Gurgel. Uma nova decisão judicial é aguardada ainda para os próximos dias. Se o pleito for liberado ainda nesta semana, a eleição deve ocorrer já na próxima segunda-feira, 6.