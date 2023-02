José Barreto Filho assume Conselho Deliberativo e prega união no Ceará

O novo presidente do Conselho Deliberativo do clube enfatizou, no discurso de posse, que quer aproximar a torcida do clube novamente, falou sobre o sócio ter direito a voto e projetou a criação de um portal de transparência

A quinta-feira foi movimentada em Porangabuçu. Além da renúncia de Robinson de Castro ao cargo de presidente da diretoria executiva, o dia também marcou a aclamação da nova composição do Conselho Deliberativo do clube, liderado por José Barreto de Carvalho Filho. O processo eleitoral aconteceu com chapa única, decisão acordada entre Jamilson Veras e Danilo Lopes, que abriram mão da disputa pela candidatura para a formação de um só grupo.

Em seu discurso de posse, José Barreto destacou a necessidade de união geral para que o Ceará se fortaleça neste momento de renovação política. O novo presidente do Conselho reforçou, também, que quer trazer o torcedor para dentro do clube novamente, além de citar algumas propostas, como o direito de voto aos sócios e o desenvolvimento de um portal de transparência.

Sobre o assunto Saiba quem é Carlos Moraes, presidente interino do Ceará após renúncia de Robinson

O que chamou atenção na fala de Robinson de Castro durante renúncia do Ceará

Warley é regularizado e fica apto a jogar pelo Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O sócio-torcedor precisa ter direito a votar. Isso será feito através de um estudo e comparativos com outros clubes que tenham esse tipo de modalidade. Se o sócio tem a obrigação de pagar para ir ao estádio, ele também vai ter o direito de votar. Isso passará por uma comissão. Trazer o torcedor do Ceará para próximo do clube. O Ceará não vive sem seu torcedor, o Ceará pertence à sua torcida. Temos que trabalhar para ela. Vou fazer com que a diretoria aceite o portal de transparência, será uma mídia do clube para deixar o torcedor informado de tudo que está se passando”, enfatizou.

Além de José Barreto, a nova composição do Conselho Deliberativo conta com Herbet Gonçalves (1º vice-presidente), Márcio Forti (2º vice-presidente), Castelo Camurça (secretário geral) e Joathan Machado (secretário adjunto).

Quem também esteve na cerimônia foi Evandro Leitão, ex-presidente da diretoria executiva do Vovô. O deputado estadual adotou postura pacífica na fala, reconheceu que cometeu erros durante sua recente gestão à frente do Conselho Deliberativo, enalteceu José Barreto como uma peça importante para intermediar as oposições e ponderou que o cenário atual é de reconstrução.

“Hoje eu saio aliviado. O sentimento é de alívio de termos conseguido chegar a esse denominador comum. É uma pessoa (José Barreto) que representa essa união do Ceará Sporting Club. Seguro e com o sentimento de nós voltarmos a ter uma tranquilidade maior dentro do Ceará para que essa tranquilidade interna possa repercutir dentro de campo. Que nós possamos voltar a ser um clube harmonioso e que essa harmonia se converta em grandes vitórias”, disse Evandro Leitão.

Outros nomes importantes da atual cúpula do Alvinegro estiveram no local, como João Paulo, que tem sido colocado, internamente, como um dos favoritos para assumir o cargo de presidente do Vovô. O atual diretor financeiro chegou acompanhado de Albeci Júnior, diretor de futebol.

Com a renúncia de Robinson de Castro, Carlos Moraes, segundo vice-presidente, assume de forma provisória o cargo enquanto aguarda José Barreto convocar uma nova eleição da diretoria executiva. O prazo é de 90 dias.

Torcedores celebram e protestam do lado de fora

Do lado de fora da sede do Ceará, torcedores se aglomeraram para celebrar a renúncia de Robinson de Castro. Com diversas faixas em protesto ao ex-presidente alvinegro, o grupo também realizou foguetórios e protagonizou manifestações em tom negativo voltadas para João Paulo, diretor financeiro.