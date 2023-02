William Maranhão aparece no BID e está liberado para estrear pelo Ceará

O nome do jogador foi publicado no BID, horas depois dele participar do primeiro trabalho em campo, em Porangabuçu, na manhã desta sexta-feira

Anunciado nesta sexta-feira, data limite para inscrição de reforços para a disputa do Campeonato Cearense 2023, o volante Willian Maranhão já está regularizado e pode estrear com a camisa alvinegra.

O nome do jogador foi publicado no BID, horas depois dele participar do primeiro trabalho em campo, em Porangabuçu, na manhã desta sexta. Junto com ele estavam Warley e Pedro Lucas, que ainda não foi anunciado, mas vem por empréstimo do Grêmio.

Apesar de estar legalmente apto para jogar, William Maranhão pode esperar um pouco pela questão física. O atleta estava parado desde que deixou o Atlético-GO, ao fim de 2022. A última partida oficial do volante aconteceu em 13 de novembro.

O atleta está emprestado pelo Santos ao Vovô até o fim de 2023.



