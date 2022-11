Evandro Leitão rechaça omissão do Conselho e revela conversas com Robinson

Em sua fala, o diretor também explicou as funções do Conselho e comentou sobre o direito de sócios-torcedores votarem em eleições do executivo

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 16, Evandro Leitão rechaçou o estigma de que o Conselho Deliberativo é omisso. Em sua fala, o diretor explicou as funções do Conselho, comentou sobre o direito de sócios-torcedores votarem em eleições do executivo e revelou que conversou com a diretoria liderada por Robinson de Castro.

“Muitos ficam dizendo, acusando, que o Conselho é omisso, que não faz nada. Eu compreendo aquele torcedor de arquibancada, no calor da emoção, ter esse tipo de sentimento. O torcedor de arquibancada, e eu um dia também já fui, ele, no calor da emoção, quer extravasar, encontrar um culpado, jogar a responsabilidade em alguém. Eu compreendo. Primeiro, o papel do Conselho Deliberativo do Ceará é de fiscalizar, por isso existe o conselho fiscal. [...] Segundo, orientar. O papel do Conselho Deliberativo do Ceará é esse”, disse.

Sobre o assunto "Meu ciclo no Ceará acabou", diz Evandro Leitão, presidente do Conselho Deliberativo

Ceará deve fazer esforço financeiro para manter alguns atletas; saiba os nomes

Disponíveis no mercado: veja opções de técnicos sem clube para o Ceará em 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre a possibilidade de sócios-torcedores votarem em futuras eleições da diretoria executiva, Evandro Leitão afirmou que o assunto já foi tema de votação anteriormente, pelo qual o resultado foi contrário.

“Sobre a questão do sócio-torcedor, nós colocamos aqui, em votação, e foi deliberado contrariamente a essa proposição (de que sócios tenham direito a voto em eleições da diretoria executiva). Eu não posso ser ditador e dizer o seguinte: ‘foi contrário mas vai abrir, passar por cima do estatuto’. Como eu vou fazer isso?”.

Evandro concluiu falando, novamente, sobre a omissão do Conselho. “Muitos falam ‘a, o conselho é omisso’. É omisso de que? Porque nós temos que arrancar a fórceps o presidente da executiva, é isso? Por isso eu sou omisso? Se for por isso, eu realmente sou omisso. Só existem três formas de um presidente da executiva sair: se falecer, renunciar ou se tiver algum caso de improbidade que o conselho fiscal comprove e seja votado seu afastamento. Nenhuma dessas três aconteceram. Não vou tirar ninguém a fórceps da cadeira. O que eu posso é orientar, dar minha opinião, e isso eu nunca deixei de me expressar e me manifestar.



Conversas com a diretoria executiva

Evandro Leitão revelou, também, que conversou, por algumas oportunidades, com a diretoria executiva do Vovô, cujo presidente é Robinson de Castro. O diretor, entretanto, não se aprofundou sobre os temas debatidos.

"Por algumas oportunidades nós conversamos com a diretoria. Eu tentei, de alguma forma, só entrar nos momentos em que efetivamente eu achava que me era permitido espaço para tal. Sempre, quando provocado, como em alguns momentos desse ano, eu provoquei a diretoria executiva", contou.