Pagnussat exalta bola parada do Ceará e almeja título do Nordestão: "Temos capacidade"

O defensor concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 18, no CT de Porangabuçu

O zagueiro Tiago Pagnussat retornou ao Ceará após três temporadas e reestreou marcando um dos gols da vitória do time sobre o Guarani de Juazeiro por 5 a 0, na primeira rodada do Campeonato Cearense.

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 18, no CT de Porangabuçu, o jogador revelou que o técnico Gustavo Morínigo trabalhou bastante a bola parada nas últimas semanas e afirmou estar contente por contribuir para a equipe no ataque.

“A bola parada é sempre importante, o professor trabalhou bastante durante a semana, fizemos várias boas jogadas e funcionou. Quando a gente trabalha e acerta ficamos ainda mais felizes. Estou muito contente pelo gol, o Luiz (Otávio) também fez um belo gol, então é importante a gente estar sempre contribuindo, não só defendendo, mas também no ataque”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Luiz Otávio revela consultas para sair do Ceará e diz: "Escolhi ficar aqui"



Balançando as redes em grande estilo, o zagueiro brincou sobre o gol de “centroavante” e, descontraído, contou detalhes sobre o lance que resultou no primeiro tento do Vovô na temporada.

“Às vezes eu brinco no rachão de atacante (risos), porque gosto de fazer gol. Mas na hora foi uma jogada trabalhada durante a semana. A princípio, eu ia escorar para o Luiz (Otávio) de cabeça, mas como eu estava muito sozinho consegui dominar ela, mas acabou escapando um pouco. No momento, o jogador deu um carrinho e eu acabei ameaçando e deixando a bola passar. O goleiro estava no chão e dei só uma cavadinha para ir para o abraço”, brincou o defensor.

Sobre o assunto Ceará: Erick volta às atividades; Michel Macedo não treina e é dúvida contra Ferroviário

Ceará poderá ter torcida em jogos válidos pela Copa do Nordeste; entenda

Ceará enfrenta Flamengo na Supercopa Feminina 2023

Zagueiro almeja título da Copa do Nordeste

O Ceará volta a campo no próximo domingo, 22, quando enfrentará o Ferroviário pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2023. O confronto será realizado no estádio Presidente Vargas, às 18 horas.

Tiago Pagnussat comentou sobre a competição regional e afirmou que o Alvinegro deve “almejar o título”.

“(Copa do Nordeste) É uma competição muito boa, é uma competição difícil, são as melhores equipes do Nordeste. Mas é uma competição que temos que almejar o título, temos capacidade para isso. A equipe é forte, nós temos consciência de que podemos buscar esse título”, falou.

+ Após estreia no Cearense, Ceará terá semana livre para treinamentos



O defensor disse que estudou a equipe do Ferroviário e projetou um duelo difícil, além de que conta com a presença da torcida no Presidente Vargas. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vovô poderá ter torcedores em jogos na Copa do Nordeste.

“Nós vamos trabalhar devagar, melhorando a nossa equipe, nos fortalecendo, para que a gente consiga primeiramente uma classificação. Assistimos jogos do Ferroviário, vimos que é uma equipe muito boa, então teremos um primeiro jogo muito difícil. A gente espera que nosso torcedor possa estar presente para nos apoiar”, projetou.

Tags