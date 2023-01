Após estreia no Cearense, Ceará terá semana livre para treinamentos

Próximo jogo do Alvinegro no Estadual está marcado para o dia 24. Antes disso, enfrenta o Ferroviário pelo Nordestão

Neste domingo, 15, o Ceará estreou no Campeonato Cearense 2023 com direito a goleada. Em Juazeiro do Norte, o Vovô venceu o Guarani por 5 a 0 e largou bem na competição estadual.

Com voo programado para retornar à capital cearense na noite deste domingo, o time alvinegro já se reapresenta em Porangabuçu nesta segunda, 16. A atividade está marcada para às 10h.

O técnico Gustavo Morínigo, que não esteve à beira do gramado diante do Guarani, terá a semana livre de jogos para preparar seu elenco. No domingo, 22, o Vovô estreia na Copa do Nordeste 2023 diante do Ferroviário. O duelo será disputado no estádio Presidente Vargas, às 18h.

O próximo jogo do Alvinegro no Estadual está marcado para o dia 24. De acordo com a tabela divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF), o Ceará encara o Pacajus, no PV, às 20h.

Confira as próximas partidas do Vovô:

Ferroviário x Ceará - 22/01 (Nordestão)

Ceará x Pacajus - 24/01 (Cearense)

Ceará x Maracanã - 28/01 (Cearense)

Ferroviário x Ceará - 02/02 (Cearense)

Ceará x Sampaio Corrêa - 04/02 (Nordestão)

