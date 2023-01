Em Juazeiro, Ceará goleia o Guarani na estreia do Campeonato Cearense

Com boa atuação, Vovô triunfou diante do Leão do Mercado por 5 a 0 em jogo disputado na Arena Romeirão

O Ceará iniciou sua participação no Campeonato Cearense 2023 com pé direito. Na tarde deste domingo, 15, o Vovô goleou o Guarani por 5 a 0, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Os gols alvinegros foram assinalados por Tiago Pagnussat, Vitor Gabriel, Luiz Otávio, Jean Carlos e Guilherme Castilho.

O jogo

O Alvinegro balançou as redes logo aos três minutos de partida. Em jogada ensaiada com Jean Carlos e Michel, o lateral lança a bola na área e o zagueiro Tiago Pagnussat, com muita tranquilidade, marca o primeiro tento do Ceará em 2023.

Com vantagem no placar, o Vovô conseguiu controlar as ações da partida até os 30 minutos da primeira etapa. Nos últimos 15 minutos, o Guarani adotou um estilo de jogo mais ofensivo, causando problemas ao setor defensivo alvinegro. A chance mais clara do time juazeirense ocorreu aos 46 minutos em um cruzamento do lateral-direito Eron. Na ocasião, ele acertou o travessão do goleiro Richard.

Assim como no primeiro tempo, o Ceará também iniciou a etapa final da partida balançando as redes. Após jogada trabalhada pela esquerda, Janderson dá belo passe para Vitor Gabriel que, de frente para o gol, marca o segundo do Vovô.

Aos 11 minutos, Vina cobra escanteio e Luiz Otávio sobe mais alto que todo mundo para marcar o terceiro gol alvinegro. Seis minutos depois, Janderson sofre pênalti e Jean Carlos converte deslocando o goleiro. Ao final da partida, o Ceará tem mais um pênalti a seu favor. Desta vez, Guilherme Castilho bate e fecha a goleada.

