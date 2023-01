Aguardando regularização, técnico Gustavo Morínigo desfalca Ceará na estreia do Cearense

Além do treinador paraguaio, o atacante Erick e o zagueiro Lucas Ribeiro também desfalcam o Vovô diante do Guarani de Juazeiro

O Ceará tem um desfalque de peso para a estreia no Campeonato Cearense. O técnico Gustavo Morínigo aguarda ser regularizado para poder comandar a equipe na beira do campo. Por isso, o profissional é ausência certa na partida diante do Guarani de Juazeiro, na tarde deste domingo, 15, na Arena Romeirão.

Sem o treinador principal, o comandante do Alvinegro de Porangabuçu contra a equipe do Cariri será o paraguaio Diosnel Burgos. O profissional ocupa o cargo de auxiliar técnico e chegou ao clube cearense juntamente de Gustavo Morínigo.

Sobre o assunto Escalações: veja como Ceará e Guarani vão a campo pelo Campeonato Cearense

Maracanã vence o Caucaia na primeira rodada do Campeonato Cearense

Pikachu se destaca e Fortaleza vence Iguatu na estreia do Campeonato Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A demora para a regularização de Morínigo se dá por questões burocráticas, que envolvem a validade do visto de trabalho para estrangeiro e o tempo de contrato com o clube. O processo de renovação do visto já foi iniciado e o Vovô estima que o treinador paraguaio tenha o nome publicado no BID já na próxima semana.

Além do técnico, o Ceará tem outros dois desfalques confirmados. O atacante Erick apresentou edema na pálpebra esquerda, enquanto o zagueiro Lucas Ribeiro segue protocolo de recuperação pós-cirurgia no joelho direito.

Tags