Ceará poderá ter torcida em jogos válidos pela Copa do Nordeste; entenda

A CBF entende que o Vovô terá de cumprir a pena de cinco jogos com portões fechados determinada pelo STJD em 2022 apenas na Série B do Campeonato Brasileiro

Mesmo com a punição decretada pelo STJD, da perda de seis jogos de mando de campo em torneios da CBF após episódios de violência e invasão feita por alguns torcedores na partida contra o Cuiabá-MT, pela Série A do Brasileiro, o Ceará poderá ter a presença de torcedores em jogos válidos pela Copa do Nordeste.

O Vovô ainda tem quatro jogos com portões fechados, já que cumpriu dois no ano passado, contra o Fluminense e Juventude, e a ideia do departamento jurídico do clube era de que essas penalidades pudessem ser executadas em jogos da Copa do Nordeste, já que a competição é realizada pela Confederação Brasileira de Futebol.

A CBF, entretanto, entende de forma diferente. A entidade confirmou nesta terça-feira, 17, que o Ceará terá de cumprir os quatro jogos sem torcida na Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o Vovô fica livre para atuar com a presença de público na Copa do Nordeste.

O departamento jurídico do Vovô irá se reunir nos próximos dias para discutir sobre o assunto. Há possibilidade do clube recorrer ao STJD para cumprir a pena na Copa do Nordeste.

Vale ressaltar que a medida imposta pelo STJD também atinge os jogos em que o Vovô atua como visitante em competições da CBF. Neste caso, a torcida alvinegra também não terá carga de ingressos disponibilizada enquanto os jogos de punição não forem cumpridos. A decisão, porém, também fica restrita para a Série B.

Assim, o Ceará poderá ter o apoio da torcida no Clássico da Paz de domingo contra o Ferroviário, no Presidente Vargas, pela primeira rodada do Nordestão. O confronto terá o Tubarão da Barra como mandante.