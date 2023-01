Ceará enfrenta Flamengo na Supercopa Feminina 2023

O Ceará irá enfrentar o Flamengo-RJ na Supercopa Feminina 2023. Os duelos da competição ocorrem entre os dias 5 e 12 de fevereiro. O sorteio da equipe adversária ocorreu na tarde desta terça-feira, 17, na sede da CBF, com transmissão da CBF TV.

O Alvinegro de Porangabuçu disputa o certame juntamente com Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Internacional, Real Brasília e Avaí Kindermann. Caso passe do Rubro-Negro, as Meninas do Vozão enfrentam o melhor entre Real Brasília e Avaí.

Apesar de ter uma equipe modesta e ter dificuldades para captar recursos, o Ceará está confirmado no certame nacional, bem como no Brasileirão Feminino A1 e no Campeonato Cearense.

