Ceará: Erick volta às atividades; Michel Macedo não treina e é dúvida contra Ferroviário

O lateral-direito Michel Macedo não treinou com o elenco na manhã desta quarta-feira, 18, e é dúvida contra o Ferroviário, no próximo domingo, 22, na partida de estreia do Ceará na Copa do Nordeste. O defensor sentiu a região posterior da coxa direita no duelo contra o Guarani de Juazeiro, no Campeonato Cearense, e foi substituído ainda no primeiro tempo.

Já Erick se recuperou da inflamação no olho, que o tirou da estreia do Estadual, e treina normalmente desde segunda-feira, 16. O meia-atacante pode ser opção para o técnico Gustavo Morínigo contra o Tubarão.

O elenco do Vovô se reapresentou na manhã desta quarta-feira após folga na última terça.

Com informações de Horácio Neto

