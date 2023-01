Luiz Otávio revela consultas para sair do Ceará e diz: "Escolhi ficar aqui"

Após a estreia do Ceará no Campeonato Cearense 2023, o zagueiro Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 16, no CT de Porangabuçu.

Autor do terceiro gol do Vovô na goleada por 5 a 0 diante do Guarani de Juazeiro, o capitão alvinegro falou sobre a importância de balançar as redes e afirmou que escolheu permanecer no clube para 2023.

"Eu escolhi ficar aqui. Quem está aqui, escolheu ficar aqui. É muito importante começar a temporada marcando gol. Isso não me traz só confiança, traz também responsabilidade. O mais importante para mim é o Ceará vencer as partidas."



Na oportunidade, o capitão alvinegro ainda foi questionado se recebeu propostas para deixar o time após o rebaixamento para a Série B. Em sua resposta, Luiz comentou que consultas apareceram, mas rechaçou qualquer tipo de saída.

"Tive consultas, mas em momento algum eu quis ouvir. Não tinha como deixar o Ceará na situação que a gente se encontrava. Era minha escolha estar aqui. Tenho uma missão aqui com essa camisa. É um clube que aprendi a amar", revelou.



Expectativa

Com um elenco reformulado para 2023, o Ceará tem um objetivo claro neste ano: retornar a Série A. Diante disso, o camisa 13 citou a influência do torcedor alvinegro para a temporada e fez um pedido.

"A minha expectativa é sempre a melhor possível, a gente depende do torcedor. Eu não sei nem se devo pedir isso, mas a verdade é que o torcedor tem que esquecer aquilo que ficou para trás. A gente precisa andar junto. O Ceará sempre dependeu do seu torcedor, da força que vem de fora para dentro do campo. Lógico que precisamos mostrar vontade, e é isso que estamos buscando."



Neste ano, o Vovô disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série B.

