FPF nega adiamento de jogo do Ceará na Copinha após casos de intoxicação alimentar

Em contato com o Esportes O POVO, um membro da comissão técnica do Vovô na Copinha disse que o time entrará em campo "totalmente debilitado"; o time enfrenta o Rio Claro, neste sábado, 7

O Ceará volta a entrar em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado, 7, contra o Rio Claro-SP, três dias depois de 14 jogadores terem intoxicação alimentar pouco antes da estreia na competição contra o Madureira, na última quarta-feira. Além dos atletas, cinco membros da comissão técnica, incluindo o técnico Alisson Henry, também apresentaram problemas intestinais.

Em reunião na quinta-feira, 5, Ceará, Rio Claro e Madureira haviam solicitado à Federação Paulista o adiamento dos jogos da segunda rodada, o que foi negado, sob a justificativa de falta de datas para a remarcação dos confrontos. Dessa maneira, o Vovô entra em campo às 13 horas, contra o Rio Claro, enquanto Sharjah Brasil e Madureira duelam às 15h15min.

Em contato com o Esportes O POVO, um membro da comissão técnica do Vovô na Copinha disse que o time entrará em campo “totalmente debilitado”, tendo em vista que praticamente metade do plantel inscrito na competição está sem plenas condições de jogo. Por conta do ocorrido, onde cinco pessoas da delegação foram hospitalizadas, o Alvinegro não treinou na última quinta-feira, 5.

Adversário do Ceará, o Rio Claro também apresentou quadros semelhantes. Pelo menos oito jogadores da equipe paulista tiveram intoxicação alimentar e alguns deles foram parar no hospital. Os dois clubes, junto com o Madureira, estão hospedados no mesmo lugar, em São Roque, onde a comida teria sido responsável pelo surto de vômito e diarreia. O Sharjah Brasil é a única equipe do Grupo 22 que não está acomodada no mesmo lugar, mas sim na própria sede, em Alumínio.

Os clubes haviam exigido a presença de um nutricionista e de um médico para averiguar as condições de higiene no estabelecimento do hotel. Após o fato, a comida servida aos jogadores foi "terceirizada", e eles recorrem a serviços de delivery para não voltarem a ingerir a alimentação no local.

Federação Paulista se pronuncia sobre o caso

Após o ofício enviado pela Federação Cearense de Futebol, na qual julgou as condições de hospedagem "bastante precárias", a Federação Paulista, que organiza a Copa São Paulo, se manifestou sobre o surto de intoxicação alimentar no Grupo 22.

Em nota, a FPF informou que iniciou a investigação sobre o ocorrido e disse que as delegações dos clubes estão em hotéis que possuem “boas avaliações em sites especializados”. A Federação ainda afirmou que busca atender todos os clubes com as melhores condições possíveis, em relação à estrutura e alimentação.

A Federação Paulista de Futebol informa que iniciou investigação a respeito das causas da indisposição que acometeu atletas de Ceará-CE, Madureira-RJ e Rio Claro-SP, hospedados na cidade de São Roque, e que disputam a Copa São Paulo de Futebol Jr. pelo Grupo 22, sediado em Alumínio.

As delegações das equipes estão hospedadas em hotel que possui mais de 30 anos de operação e boas avaliações em sites especializados. A FPF reforça que, com o apoio das Prefeituras, busca atender as delegações com as melhores estruturas e condições possíveis em relação a alimentação e hospedagem. Nesta manhã, 5, foi realizada uma reunião com os Clubes, o Oficial da Sede e o responsável pela administração do hotel, visando a solução desta situação.

