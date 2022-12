Ceará na Copinha: técnico fala sobre preparação do time e projeta avançar até as oitavas

O Esportes O POVO realizou entrevista exclusiva com Alisson Henry, técnico do time sub-20 que disputará a Copinha, a principal competição de categorias de base do futebol brasileiro

A menos de uma semana para a estreia do Ceará na Copinha, o técnico Alisson Henry concedeu entrevista exclusiva para o Esportes O POVO e falou sobre a preparação do Alvinegro para a competição. O Vovô estreia na próxima quarta-feira, 4 de janeiro, diante do Madureira-RJ.

Apesar de ter uma equipe jovem, o comandante do time sub-20 confia na qualidade técnica dos jogadores da base para realizar uma boa campanha na fase de grupos e avançar no mata-mata. O Ceará está no Grupo 22, junto com Madureira, Rio Claro e o Sharjah Brasil.

“É uma competição que a gente já vem alguns anos disputando. Tive oportunidade em outros momentos de disputar no cargo de auxiliar técnico e hoje como treinador. A preparação tem sido positiva e nossa avaliação tem sido bem boa. A expectativa é também muito boa para essa primeira fase da competição”, afirmou o técnico.

O comandante confia na resposta positiva dos atletas para a competição, tendo em vista o trabalho de formação realizado nas categorias de base do clube ao longo dos anos.

“São atletas que já têm uma vasta experiência, até conosco lá na base, são atletas que alguns vêm desde o sub-13 da equipe do clube. Atletas que certamente têm nível e com certeza acrescentarão muito ao nosso jogo durante a competição. Para nós é muito satisfatório que eles estejam aqui, até porque é sinal de que um trabalho vem sendo bem feito lá na base, na Cidade Vozão, mas ao mesmo tempo a gente tem outros atletas que certamente conseguirão trazer bons resultados”, completou.

Projeção na Copinha

Alisson Henry projetou a meta do Ceará na Copinha: avançar até as oitavas de final e bater a melhor marca da história do clube na competição.

Apesar de ter uma equipe com muitos jovens que disputarão a taça pela primeira vez, o treinador tem a perspectiva do clube alcançar a melhor campanha no torneio e, quem sabe, avançar até as quartas de final.

“Eu sempre falo que o objetivo do Ceará é conseguir ir o mais longe possível. A nossa melhor campanha foi até as oitavas de final. Esse marco é sempre um marco a ser alcançado. Nossa perspectiva é que a gente consiga esse ano de 2023 chegar lá”, projetou.

“Estamos indo com uma equipe jovem, uma equipe que muitos atletas estão indo para sua primeira competição, primeira vez que vão pra Copinha. Mas uma equipe qualificada. Então a gente espera conseguir passar da fase de grupos, e aí depois é analisar a fase a fase, ver adversários e ver as possibilidades da gente estar avançando. […] Bater um marco de oitavas de final com uma equipe mais jovem, como a nossa, seria um grande feito pra nós”, completou.

Na última temporada, os jovens do Vovô caíram precocemente na segunda fase, que acontece logo após a fase de grupos. Para alcançar o posto entre os 16 melhores, o Vovô precisaria ficar entre os dois mais bem colocados do grupo e vencer pelo menos dois confrontos eliminatórios.

Com Horácio Neto

