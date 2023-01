Jean Carlos irá usar camisa 10 do Ceará em 2023; veja numeração de outros atletas

O Ceará divulgou nesta quinta-feira, 5, a numeração fixa dos jogadores para a temporada 2023, onde o clube irá jogar Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão. Contratado em dezembro de 2022, o meia Jean Carlos irá utilizar a camisa 10 do Vovô.

No site oficial do clube, foi divulgado que o jogador utilizará a principal numeração porque "Gosta e se identifica com o número. Sempre usou ao longo de sua carreira". Com relação aos primeiros números, eles serão utilizados por Christian (1), Igor (2), Pagnussat (3), David Ricardo (4), Caíque Gonçalves (5), Richardson (6), Leandro Carvalho (7), Arthur Rezende (8). O clube ainda busca no mercado um camisa 9.

Veja numeração de atletas do Ceará e justificativa dos números:

- Goleiros

Richard (91) – O número escolhido é em alusão ao seu ano de nascimento, 1991.



Aguilar (12) – Usou o número nos títulos que conquistou na carreira.



André Luiz (67) – Em referência ao ano de nascimentos de seus pais, 1967.



Cristian (1) – Sempre utilizou o número na carreira.

- Laterais



Igor (2) – Identificação com a numeração e já utilizou no Ceará.



Michel Macedo (88) – O número escolhido é em alusão ao ano de nascimento de sua esposa Andressa, nascida em 1988.



Marcos Ytalo (27) – Escolheu o número por ser a data de seu nascimento e casamento.



Danilo Barcelos (23) – Gosta dos numerais.

Willian Formiga (22) – Identificação com o número.



Kelvyn (17) – Adotou nessa temporada em alusão a Kevin De Bruyne, jogador ao qual tem bastante admiração.

- Zagueiros

Tiago Pagnussat (3) – Usou o número na carreira.



Luiz Otávio (13) – O zagueiro usa a numeração em homenagem a Zagallo, ex-futebolista brasileiro e técnico da Seleção, que tem declaradamente superstição com o número 13.



David Ricardo (4) – Se identifica com o número por ser da posição.



Gabriel Lacerda (15) – O número é em alusão ao dia de nascimento de seu pai.



Jefferson (25) – Gosta dos dois números.

- Volantes



Caíque Gonçalves (5) – Gosta da numeração e usa desde as categorias de base.



Richardson (6) – Homenagem ao dia de nascimento de sua mãe.



Arthur Rezende (8) – Sempre utilizou na carreira e gosta do numeral.



Geovane (21) – Em alusão ao dia de seu aniversário e da sua esposa, Giovanna.



Wendell (97) – O jogador homenageou seu pai e fez uma inversão na ordem do ano de nascimento do seu patriarca, 1979.

- Meias



Vina (29) – Utilizada na carreira desde a temporada 2015, quando atuava pelo Fluminense.



Jean Carlos (10) – Gosta e se identifica com o número. Sempre usou ao longo de sua carreira.



Chay (14) – Tem com número da sorte.



Guilherme Castilho (99) – Em alusão ao ano de nascimento, 1999, e foi o primeiro número usado como profissional.



Léo Rafael (80) – O meia é fã do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, e utiliza o número em menção ao número usado por seu ídolo quando jogava pelo Milan.



David (18) – Em referência à sua idade atual.

- Atacantes



Leandro Carvalho (7) – Utilizou nas categorias de base e resolveu adotar neste ano.



Erick (11) – O atacante se disse identificado com o número e utiliza desde o ano passado.



Janderson (77) – O atleta gosta do número e sempre que pôde utilizou na carreira.



Luvannor (90) – Em referência ao ano de seu nascimento, em 1990.



Caio Rafael (33) – Por ser cristão, o atleta usa o número em referência a idade de Cristo.



Cléber (89) – O atacante tem identificação com os números.

