Ceará tem 15 jogadores com intoxicação alimentar na Copinha

Jogadores e membros da comissão técnica do Ceará na Copinha deram entrada em um hospital de São Roque, no interior de São Paulo, por intoxicação alimentar. Ao todo, 15 atletas e quatro funcionários da comissão foram intoxicados, incluindo o técnico Alisson Henry.

O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira, 5, após a estreia do Vovô na Copinha, na última quarta-feira, 4, quando foi derrotado por 1 a 0 para o Madureira-RJ. Alguns jogadores se sentiram mal após se alimentarem no hotel onde estão hospedados, pouco antes do confronto diante da equipe carioca. Além disso, sete atletas intoxicados chegaram a entrar em campo após receberem medicação do clube.

Além do Ceará, 12 jogadores do Rio Claro-SP também deram entrada no hospital por intoxicação alimentar. Alguns atletas do Madureira também estão com mal-estar. Os dois clubes dividem a hospedagem com os cearenses.

Clube-sede do Grupo 22, o Sharjah Brasil não teve caso de jogadores com intoxicação alimentar. A delegação do time não está hospedada junto com Ceará, Madureira e Rio Claro, que compõem o grupo.

Federação Cearense enviou ofício à Federação Paulista sobre o caso

A Federação Cearense de Futebol (FCF) enviou um ofício de caráter urgente para a Federação Paulista, que organiza a Copa São Paulo, sobre a situação "bastante precária" que se encontram os clubes no hotel onde estão instalados, na cidade de São Roque.

A Federação reclama das condições de treino no estádio, afirmando que o único habilitado é o clube sede, o Sharjah Brasil - que não está hospedado no mesmo lugar dos demais times do grupo -, e da alimentação oferecida no hotel que causou problemas intestinais nos atletas.

Por fim, a FCF solicitou a apuração dos casos por parte da FPF e aguarda definição.

Ceará deseja adiamento do jogo da 2ª rodada

Em meio ao surto de intoxicação alimentar, o Ceará, junto com Rio Claro-SP e Madureira-RJ, desejam o adiamento dos respectivos jogos da segunda rodada. Os três clubes têm duelo marcado para este sábado, 7. O Vovô encara o Rio Claro.

Os clubes se reuniram com a representantes da Federação Paulista, mas enfrentam resistência em mobilizar um adiamento dos jogos. O Vovô estuda como driblar a situação, tendo em vista que metade do plantel inscrito não está com plenas condições de jogo.

Em reunião, os três clubes afetados também exigiram a presença de um nutricionista e um médico no hotel para averiguarem as condições de alimentação do lugar.

Segundo um membro da comissão técnica do Vovô, o time corre o risco de entrar em campo no próximo sábado, contra o Rio Claro, "totalmente debilitado".

Ceará ainda não se manifestou publicamente sobre o caso



O Ceará ainda não se manifestou publicamente sobre o caso até o momento da publicação desta matéria.



