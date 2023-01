Alfredo Aguilar elogia torcida do Ceará e competitividade do futebol brasileiro

O goleiro paraguaio Alfredo Aguilar foi apresentado no Ceará nesta quinta-feira, 5. Apesar de ainda não dominar o português, o atleta conseguiu passar a mensagem que gostaria afirmando, em um espanhol bem carregado, que assinou com o Alvinegro de Porangabuçu para trabalhar bastante, pela torcida do Vovô e pela competitividade do futebol brasileiro.

"Graças a Deus o "profe" (Morínigo) me conhece muito bem, e assim como ele, queria vir pra cá pro Ceará. Como todos sabemos, é um futebol muito competitivo e quero desfrutar e aproveitar. Como se diz, quero dar o máximo de mim", falou o defensor.

Competitivo foi uma palavra bastante repetida por Aguilar na coletiva. Reconhecendo essa como uma característica do futebol brasileiro, o paraguaio acentuou estar comprometido com o trabalho em Porangabuçu em prol do coletivo.

"O futebol brasileiro é competitivo e creio que tomei uma boa decisão de vir para cá competir, ter minutos. Para isso, vou precisar me dedicar e estou comprometido comigo, com meus companheiros, com a gente do Ceará. Fiquem tranquilos que estou aqui para trabalhar. Estou tranquilo que tudo vai se sair bem", disse ainda.

Com relação ao que o fez escolher o Ceará em específico, Aguilar elogiou a torcida do Vovô. "Cheguei em um clube muito grande, tem uma torcida muito bonita. Creio que é um dos clubes que mais tem torcida no futebol brasileiro e isso influenciou para que eu pudesse vir para cá. Vou aproveitar e trabalhar", acentuou.

Veja outros tópicos da coletiva:

- Adaptação na cidade

"De pouco em pouco vou me adaptar. É uma cidade muito linda. Vou aproveitar em campo, trabalhar ao máximo, depois creio que vou poder desfrutar da praia e de todas as outras coisas. O importante aqui é dar o melhor em campo e trabalhar, trabalhar muito"

- Competitividade por titularidade

"Agradeço ao técnico pela confiança. (...) Creio que Richard é um ótimo goleiro e que o outro mais jovem. O importante é que é uma competição saudável. Eu ajudei muito a ele e ele ajudou muito a mim e somos assim com os outros goleiros também. Vamos ajudar os outros vamos fazer o time ir para frente. Um jogador só não faz lugar. Tem que trabalhar, muito trabalho, dedicação e vamos facilitar muito as coisas"

