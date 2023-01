FCF alega condições "bastante precárias" em instalação do Ceará na Copinha

14 jogadores e cinco membros da comissão técnica do Ceará na Copinha tiveram intoxicação alimentar. Desse número, pelo menos cinco tiveram que dar entrada em um hospital na cidade de São Roque, onde a delegação do Vovô está instalada

A Federação Cearense de Futebol (FCF) enviou um ofício de caráter urgente para a Federação Paulista (FPF) a respeito da instalação do Ceará na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã desta quinta-feira, 5, cinco pessoas da delegação do Vovô na Copinha, entre atletas e comissão técnica, deram entrada em um hospital na cidade de São Roque, interior de São Paulo, por intoxicação alimentar. Ao todo, 19 pessoas foram intoxicadas.

A Federação Cearense reclamou das condições “bastante precárias” do hotel onde a delegação alvinegra está hospedada para a disputa dos jogos, alegando que a alimentação do lugar tem causado problemas intestinais nos atletas. Jogadores e funcionários do Rio Claro-SP e do Madureira-RJ, que dividem a hospedagem com o Ceará, também tiveram quadros semelhantes.

A FCF também apontou dificuldades no estádio utilizado para o treinamento, afirmando que apenas o clube-sede, o Sharjah Brasil, é habilitado para realizar as atividades em condições favoráveis.

Por fim, a FCF solicitou à FPF a apuração e averiguação dos casos na sede onde o Ceará está instalado para disputar a competição.

Entenda o caso

Alguns jogadores e funcionários começaram a se sentir mal antes da estreia da equipe contra o Madureira. Conforme apurou o Esportes O POVO, pelo menos sete jogadores do time entraram em campo sob medicação após serem intoxicados.

Em nota, o Ceará se manifestou sobre o caso. O clube informou também que o treino marcado para esta quinta-feira, 5, foi cancelado em virtude do fato e aguarda averiguação da Federação Paulista a respeito do acontecimento.

Boa tarde. O Ceará informa que 14 jogadores do time Sub-20, que estão em disputa a 53ª Copa São Paulo, na sede de São Roque/Alumínio, apresentaram, desde a manhã de ontem (04), quadro severo de desarranjo intestinal por intoxicação alimentar.

Destes, cinco precisaram de atendimento hospitalar nessa quinta-feira (05). Cinco membros da comissão técnica também apresentaram os sintomas. Atletas e comissões de Rio Claro e Madureira/SP, duas das três equipes que dividem o Grupo 22 com o Alvinegro, e que estão no mesmo local de hospedagem da delegação alvinegra, também apresentaram quadros semelhantes.

Via Federação Cearense de Futebol, foi enviado ofício à Federação Paulista para maior averiguação. Por conta do ocorrido, o treino dessa quinta-feira (05) está cancelado.

