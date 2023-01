Com Janderson e Chay, Ceará treina nesta quinta-feira, 5

Novos reforços do Vovô, jogadores já participam normalmente das atividades no CT de Porangabuçu

Com reforços, o elenco do Ceará segue sua preparação visando a temporada de 2023. Nesta quinta-feira, 5, os recém-chegados Janderson e Chay fizeram sua primeira atividade com o restante do grupo, de acordo com o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.



Anunciados nesta semana, o atacante e o meia chegam para reforçar o setor ofensivo alvinegro, que foi bastante criticado em 2022. Na capital cearense desde a última terça-feira, 3, Janderson acertou com o Ceará em definitivo até o fim de 2025. Já o meia Chay foi cedido por empréstimo pelo Botafogo até dezembro deste ano.

Esse foi o 17º dia de pré-temporada do Ceará sob o comando do técnico Gustavo Morínigo.

Mercado da bola no Vovô

O Alvinegro já anunciou nove contratações para 2023: o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, o zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais-esquerdos Willian Formiga e Danilo Barcelos, o volante Caíque Gonçalves, os meias Arthur Rezende, Jean Carlos, Chay e os atacante Luvannor e Janderson.

Além desses, o atacante Vitor Gabriel também é reforço no Vovô. Apesar de não ter sido anunciado, o jogador treina há mais de uma semana no clube.

