Dentinho cita comprometimento e lamenta rebaixamento do Ceará: "Queria ajudar mais"

Dentinho foi um dos jogadores com pouco destaque ao passar pelo Ceará na temporada 2022 e, em entrevista ao Globo Esporte, o atleta lamentou não poder ajudar o clube, que acabou o ano sendo rebaixado. Ao falar sobre os momentos no Vovô, o atacante também citou o próprio comprometimento com o time e opinou que as lesões o atrapalharam.

"Quando estive em campo (pelo Ceará), tentei ajudar e acredito que fiz boas partidas. Mas as lesões acabaram me prejudicando. Me dedicava 100% e todos atletas e funcionários acompanhavam isso. Treinava dois períodos, às vezes, três. Fiquei triste já que queria ajudar mais. A torcida do Ceará é apaixonante e merecia isso, mas agora é olhar para frente", falou ele.

Na entrevista, Dentinho cita a dificuldade em adaptação ao futebol brasileiro. Antes de ser contratado pelo Ceará, em 2022, ele passou dez temporadas no Shakhtar Donetsk, tendo sido emprestado para o Besiktas entre 2012 e 2013. Ele se tornou o brasileiro com mais títulos na história do Shakhtar após 16 conquistas somadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Posso dizer que estou me sentindo bem melhor, em todos os aspectos. Fiquei muito tempo fora do Brasil e é claro que você acaba sentindo um pouco quando retorna. Só no Shakhtar eu fiquei por dez temporadas, mas agora o momento é outro. (...) Estou fazendo uma preparação especial, com foco na preparação física e prevenção de lesões. Estou usando esse tempo para focar nessas questões. Tenho certeza que o ano de 2023 será diferente", afirmou.

Com a camisa do Ceará, Dentinho atuou pouco mais de 138 minutos distribuídos em nove partidas. Foram cinco vitórias, dois empates e dias derrotas. O atleta rescindiu contrato com o Ceará antes do final do Brasileirão.

Tags