Com reforços, Ceará inicia pré-temporada nesta sexta-feira (16/12)

O Ceará segue o planejamento para 2023. O clube iniciará a pré-temporada nesta sexta-feira, 16, no CT de Porangabuçu, restando cerca de um mês para o início oficial da próxima temporada. O primeiro dia de trabalhos terá dois períodos de atividades com avaliações físicas e clínicas.

Na manhã desta sexta, os atletas alvinegros passarão por avaliações físicas junto à equipe de fisioterapia. Na segunda atividade do dia, o elenco realizará avaliações cardiológicas e outras análises clínicas.

Os quatro reforços do Alvinegro para 2023 participam da reapresentação. Foram anunciados, até o momento, o zagueiro Tiago Pagnussat, os volantes Arthur Rezende e Caíque Santos e o meia Jean Carlos. Além deles, cinco atletas da base do Alvinegro passarão a integrar o grupo profissional: o goleiro Cristian, o zagueiro Jefferson, o volante Wendell, o meia David e o meia atacante Caio Rafael.

A nova comissão técnica do Ceará comandará os trabalhos em Porangabuçu. O técnico Gustavo Morínigo retornou do Paraguai na última terça-feira, 13, o auxiliar Diosnel Burgos e o preparador físico Martin Paolorosso chegaram na quarta, 14. Os preparadores de goleiros serão os que já trabalham no clube, Everaldo Santana e Handerson Souza.

Mercado da bola do Vovô

Até o momento, o Vovô já anunciou quatro reforços para a temporada 2023: o zagueiro Tiago Pagnussat e os volantes Caíque e Arthur Rezende. O trio estava livre no mercado da bola e não foi necessário desembolsar valores pelas aquisições. O clube também adquiriu os direitos do meia Jean Carlos, que estava no Náutico.

Buscando se adequar à nova realidade do clube após o rebaixamento para a Série B, o Ceará já negociou alguns atletas do elenco. O lateral-direito Nino Paraíba deixou o Vovô rumo ao América-MG. O atacante Mendoza e o zagueiro Messias assinaram com o Santos e o volante Fernando Sobral foi anunciado no Cuiabá.

O contrato do meia Diego Rigonato encerra neste mês de dezembro. O jogador, que inclusive já se despediu nas redes sociais, não deve permanecer no clube. O atacante Matheus Peixoto, emprestado ao Ceará pelo Metalist, da Ucrânia, também já deixou o time cearense e desperta interesse do Goiás. O Ceará acertou ainda o empréstimo do centroavante Zé Roberto ao Mirassol.

A última negociação do Vovô foi a venda de Marcos Victor ao Bahia. O zagueiro foi vendido por R$ 3,9 milhões e o Ceará receberá cerca de R$ 2,34 milhões pelos 60% dos direitos econômicos do atleta.



