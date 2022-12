Diego Rigonato publica mensagem em tom de despedida do Ceará

Meia terá contrato encerrado com o clube neste mês de dezembro e diretoria não deve renovar o vínculo. No Vovô, o meia jogou pouco e teve passagem discreta

O contrato do meia Diego Rigonato com o Ceará se encerra neste mês de dezembro e o jogador não deve renovar vínculo com o Vovô, como apurou o Esportes O POVO. Nesta segunda-feira, 12, ele publicou uma mensagem em tom de despedida nas redes sociais.

“Gostaria de agradecer muito pelo respeito e confiança até aqui. Nosso objetivo não foi alcançado, mas lutei de todo coração para defender esse clube, essa torcida. Experiência e lutas, assim temos que enfrentar nossa vida. Deixo aqui meu muito obrigado e peço ao Senhor que os abençoe muito (o Ceará), e volte rápido à elite, que com certeza é o lugar devido a esse escudo. Bora Vozão”, escreveu Rigonato na conta que possui no Instagram.

Contratado na janela de transferências de julho, o meia fez apenas oito partidas com a camisa alvinegra, porém não marcou nenhum gol. Ele se lesionou na terceira partida que disputou pelo Vovô e acabou ficando de fora de algumas rodadas da Série A do Brasileiro.

A diretoria do Ceará só deve atualizar as saídas e permanências do elenco na próxima sexta-feira, 16, quando o grupo se apresenta para iniciar a pré-temporada visando o ano de 2023.



