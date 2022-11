Jogador foi contratado no início deste ano e possuía vínculo com o clube até o fim de 2023

O Ceará segue com reestruturação para a temporada 2023. Com a reformulação no elenco, o lateral direito Nino Paraíba deixará o clube. O atleta, que tinha contrato até dezembro de 2023, rescindiu com o Vovô e não vestirá mais a camisa alvinegra. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal do Vozão e confirmada pelo Esportes O POVO.

O empresário do jogador revelou que Nino recebeu propostas de três clubes. O novo destino deve ser o America-MG. Conforme a imprensa mineira, o Coelho tem conversas avançadas com o atleta e aguardava apenas a liberação do Alvinegro do Porangabuçu.

Nino Paraíba chegou ao Porangabuçu no início deste ano, quando deixou o Bahia. Pelo Ceará, o atleta marcou dois gols e cedeu quatro assistências em 55 jogos disputados. Lateral assumiu a titularidade da equipe ainda no início da temporada.

Planejamento do Ceará para 2023

O Ceará anunciou a contratação do técnico Gustavo Morínigo para a temporada 2023. O paraguaio de 45 anos estava sem clube desde agosto, quando foi demitido pelo Coritiba. O vínculo dele com o Vovô vai até dezembro do ano que vem. (Com Brenno Rebouças)



