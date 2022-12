Goiás tem interesse no atacante Matheus Peixoto, ex-Ceará

Matheus Peixoto chegou ao Ceará em 2022 por empréstimo junto ao Metalist e deixou o Alvinegro de Porangabuçu no final do Brasileirão sem marcar gols

O Goiás já mira um substituto para a vaga do atacante Pedro Raúl, que assinou com o Vasco da Gama para 2023. Trata-se de Matheus Peixoto, centroavante que atuou no Ceará nesta temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Sagres Online e confirmada pelo Esportes do POVO.

Ainda não existem negociações entre o Esmeraldino e o atleta. Porém, o clube goiano já consultou o Metalist, da Ucrânia, que detém os direitos do jogador, para discutir o negócio e aguarda uma resposta para prosseguir nas conversas.

Atacante teve passagem apagada em Porangabuçu

Matheus Peixoto chegou ao Ceará em 2022 por empréstimo junto ao Metalist e deixou o Alvinegro de Porangabuçu no final do Brasileirão sem marcar gols. O atacante de 27 anos lidou com lesões ao longo da temporada e disputou 16 partidas pelo Vovô e deu uma assistência.



