Ceará acerta empréstimo do atacante Zé Roberto ao Mirassol

Camisa 63 tem contrato com o Vovô até o final de 2024 e retorna ao Leão do interior paulista, clube que já defendeu na carreira

Em processo de mudanças no elenco após o rebaixamento para a Série B, o Ceará definiu a saída de mais um atleta visando a temporada 2023: o atacante Zé Roberto será emprestado ao Mirassol. A informação foi divulgada pelo Canal do Vozão e confirmada pelo Esportes O POVO.

O jogador de 29 anos foi destaque do Atlético-GO por duas temporadas consecutivas, principalmente em 2021, o que despertou o interesse do Vovô. O clube de Porangabuçu investiu R$ 1,2 milhão para adquirir 60% dos direitos econômicos junto ao Dragão e assinou contrato até o final de 2024.

No Alvinegro, porém, o camisa 63 alternou entre a titularidade e o banco de reservas, não conseguiu se firmar e nem repetir os bons números. Em 40 partidas disputadas, marcou seis gols e deu três assistências. Em meio à reformulação, o novo departamento de futebol do clube optou por negociá-lo.

O atacante baiano retornará ao Mirassol, clube que já defendeu entre 2017 e 2020, disputando o Campeonato Paulista. O Leão do interior paulista também disputará a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro no próximo ano e acertou com Zé Roberto, que terá nomes como Camilo, ex-Ceará, e Luan, ex-Atlético-MG, como companheiros.

Revelado pelo Bahia de Feira de Santana, Zé Roberto também já defendeu Bahia, Salgueiro, Ponte Preta, Criciúma, Santos e São Bento ao longo da carreira, além de Daegu, da Coreia do Sul, e Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos.

Reformulação do Vovô para 2023

O diretor de futebol Albeci Júnior e o executivo Juliano Camargo têm trabalhado em contratações do Ceará para a próxima temporada, enquanto o presidente Robinson de Castro e o diretor financeiro João Paulo Silva estão responsáveis por acertar as saídas do elenco.

Até o momento, o zagueiro Messias e o atacante Mendoza foram vendido ao Santos, enquanto o volante Fernando Sobral se transferiu para o Cuiabá por R$ 4 milhões. Nomes como João Ricardo, Nino Paraíba, John Vásquez, Diego Rigonato e Victor Luís também já deixaram Porangabuçu.

Por outro lado, o Alvinegro já acertou quatro contratações: o zagueiro Tiago Pagnussat, os volantes Caíque e Arthur Rezende e o meia Jean Carlos.

