"Vamos voltar para a Série A", diz Caíque Gonçalves, reforço do Ceará

Volante estava no Ituano na atual temporada e chega no Vovô com contrato até o final de 2022

Reforço do Ceará, o volante Caíque Gonçalves reforçou a meta da equipe nesta temporada: voltar para a Série A do Brasileirão. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o atleta de 27 anos também comemorou a chegada ao Porangabuçu e prometeu honrar a camisa alvinegra.



"Estou passando para expressar para vocês a minha alegria de vestir essa camisa gigante do futebol brasileiro. Agradecer a confiança da diretoria no meu trabalho, prometo que vou honrar com muita vontade essas cores. Tenho certeza que esse ano será abençoado, será um ano de muitas conquistas. Se Deus quiser, vamos voltar para a Série A. Agradecer a todos pela recepção, que vocês venham junto conosco nesse 2023, que tenho certeza que vamos conseguir os principais objetivos na temporada", ressaltou.

O jogador estava no Ituano na atual temporada e chega no Vovô com contrato até o final de 2023. Além dele, o Alvinegro já anunciou as contratações do zagueiro Tiago Pagnussat e dos meias Arthur Rezende e Jean Carlos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre Caíque Gonçalves, novo contratado do Ceará



Na temporada de 2022, o volante Caíque Gonçalves vestiu as camisas de Água Santa e Ituano. Neste último, disputou 27 partidas, sendo 25 como titular, atuando na Série B do Brasileirão. Ele possui passagens por clubes paulistas como Sertãozinho, Ferroviária e Portuguesa.



Sobre o assunto Ceará tem soberania na 4ª edição dos Melhores da Base; veja premiados

Chapa de oposição pede suspensão da eleição para o conselho deliberativo do Ceará

Ministério Público pede prisão do atacante Leandro Carvalho, do Ceará; entenda

Tags