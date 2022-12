Ceará anuncia contratação de meia Jean Carlos, ex-Náutico

O jogador se apresentará com o elenco na próxima sexta-feira, 16, para iniciar a pré-temporada

O Ceará anunciou o meia Jean Carlos, ex-Náutico, para a disputa da próxima temporada. O jogador é o quarto reforço do Alvinegro para 2023 e assinou contrato em definitivo até o fim de 2024, conforme havia apurado o Esportes O POVO. O jogador se apresentará com o elenco na próxima sexta-feira, 16, para iniciar a pré-temporada.

O Ceará superou a concorrência do Sport, que era um dos clubes que pretendia contar com o jogador de 30 anos. Porém, o Leão da Ilha desistiu da contratação do atleta na última sexta-feira, 9, devido aos valores envolvidos na negociação.

A desistência do Sport deu ao Ceará maior liberdade de oferecer uma proposta em definitivo, e não por empréstimo, como inicialmente.

Até o momento, o Vovô contratou o zagueiro Tiago Pagnussat e os volantes Caíque e Arthur Rezende. O trio estava livre no mercado da bola e não foi necessário desembolsar valores pelas aquisições. Jean Carlos, portanto, seria a primeira compra do clube nesta janela de transferências.

O técnico Gustavo Morínigo, contratado para 2023, iniciará os trabalhos na próxima sexta-feira, 16, na apresentação do elenco para a pré-temporada.

A trajetória de Jean Carlos

Jean Carlos surgiu nas categorias de base do Palmeiras, defendeu o São Bernardo por quatro temporadas e depois passou por Vila Nova, São Paulo, Goiás, Novorizontino, Coritiba e Mirassol até chegar ao Alvirrubro, onde está desde 2019.

Titular absoluto e principal nome da equipe nos três últimos anos, o meia soma números de destaque: 13 gols e 8 assistências em 49 partidas em 2020; 13 tentos e 12 passes para os companheiros em 45 jogos em 2021; e 8 gols e 5 assistências em 46 confrontos em 2022. Neste período, foi bicampeão pernambucano e campeão da Série C.

