Ceará tem soberania na 4ª edição dos Melhores da Base; veja premiados

Alvinegro do Porangabuçu liderou a lista de premiados com 11 atletas e uma comissão técnica

A Federação Cearense de Futebol (FCF) realizou, na última segunda-feira, 12, a 4ª edição dos Melhores da Base, no auditório Deputado Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O evento premia os jogadores destaques do futebol de base nas categorias Sub-13 até o Sub-20 no Estado. O Ceará liderou a lista de premiados com 11 atletas e uma comissão técnica.

Na temporada 2022, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou títulos em três categorias. Israel Portela, diretor do futebol de base, comemorou a superioridade do Vovô no evento. “A premiação em si veio para coroar o excelente trabalho realizado pelas categorias de base do Ceará ao longo de 2022, onde nos sagramos como campeões nas categorias sub-13, 15 e 17. O Ceará fica muito feliz com essas conquistas”, disse.

O premiados do Vovô foram: Nícolas, Klysnon e Pedro Henrique (Sub-13); Kauan Rocha, Kauã Bezerra e Pedro Miguel (Sub-15); João Bezerra, Carlos André e Renan Gomes (Sub-17); e Pablo e David (Sub-20). Além dos atletas, a comissão técnica do Sub-13 que inclui Rangel Rodrigues (técnico); Yago Alves (Preparador Físico); Icaro Guilherme (Auxiliar Técnico); Vitor Hugo (Massagista); Jefferson Xavier (Preparador de Goleiros).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, o árbitro assistente Nailton Oliveira recebeu seu escudo do presidente da federação. "Naílton representa bem a arbitragem do futebol cearense. Temos muito orgulho do seu trabalho e de tudo que você já realizou. Agora é um novo tempo, um novo momento, sempre leve nosso escudo, nosso carinho e nunca esqueça que aqui sempre haverá uma legião de fãs torcendo por você. Parabéns!", comentou Mauro Carmélio.

Veja lista de premiados:

Goleiro menos vazado

Gustavo Alves (Sub-13 - Fortaleza) e Pedro Henrique (Sub-13 - Ceará)

Murilo de Lima (Sub-15 - Fortaleza) e Nicolas Rodrigues (Sub-15 - Ceará)

João Bezerra (Sub-17 - Ceará)

Bruno Guimarães (Sub-20 - Fortaleza)

Artilheiros

Nicolas Levi (Sub-13 -Ceará)

Caio Wesley (Sub-15 - Fortaleza)

Gustavo (Sub-17 - Rio Branco)

Pablo (Sub-20 - Ceará)

Comissão técnica Fair Play

Ceará - Sub-13

Estação - Sub-15

Fortaleza - Sub-17

Pague Menos - Sub-20

Melhor trio de arbitragem

Wesley Pacheco Rocha (Árbitro), Francisco Borges de Sousa Filho (Árbitro Assistente) e Ítalo Barbosa de Freitas (Árbitro Assistente)

Veja destaques de cada categoria:



Cearense Sub-13

Pedro Henrique (Ceará), Klysnon Lima (Ceará), João Lucas (Fortaleza), Kleberson (Pague Menos), Gabriel Duque (Juazeiro), Alexandre (Juazeiro), Enzo Gabriel (Pague Menos), Mario Antônio (Anjos do Céu), Yarllei Martins (Fortaleza), João Paulo (Floresta) e Nicolas Levi (Ceará).

Cearense Sub-15

Murilo de Lima (Fortaleza), Kauã Rocha (Ceará), João Levi (Anjos do Céu), Victor Andrade (Floresta), Robert Rian (Pague Menos), Kauã Bezerra (Ceará), Natanael Lima (Estação), Israel Lima (Estação), Caio Wesley (Fortaleza), Brunno Langa (Fortaleza) e Pedro Miguel (Ceará).

Cearense Sub-17

João Bezerra (Ceará), Iarlen Silva (São Gerardo), Israel Adrian (Anjos do Céu), Gustavo Freire (Anjos do Céu), Carlos André (Ceará), Lauro Max (Horizonte), Gustavo Silva (Rio Branco), Landerson Costa (Fortaleza), Emerson Silva (Floresta), Renan Gomes (Ceará) e Paulo Roberto (Fortaleza).

Cearense Sub-20

Bruno Guimarães (Fortaleza), Pedro Jorge (Pague Menos), David (Ceará), Marcio Wesley (Pague Menos), Arthyrson (Floresta), Riquelmo Alves (Fortaleza), Carlos Renê (Pague Menos), Luan Lucas (Terra e Mar), Pablo Bezerra (Ceará), Breno Gonçalves (Pague Menos) e Breno Araújo (Fortaleza).

Tags