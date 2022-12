Ministério Público pede prisão do atacante Leandro Carvalho, do Ceará; entenda

Atacante de 27 anos possui contrato com o Alvinegro do Porangabuçu até o fim de 2023

O atacante Leandro Carvalho, que possui vínculo com o Ceará e está emprestado ao Remo-PA, pode ser preso, de acordo com informação do portal O Liberal. O jogador responde a processo judicial movido pela mãe de uma de suas filhas. Ela solicita o pagamento de sete meses de pensão alimentícia. Com multas de atrasos e custos processuais, o valor chega a R$ 50 mil.

Devido ao atraso, o Ministério Público do Estado (MPPA) se manifestou a favor do pedido de prisão do atleta. Um juiz do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) deverá dar ordem para a emissão do mandado.

Em informação divulgada pelo portal O Liberal, a advogada da mãe da criança, Dra. Mayara Pina confirmou que aguarda decisão judicial acerca dos valores a serem pagos com relação às pensões alimentícias em atraso. O jogador contesta os valores a serem pagos, além de não ter comprovado renda nos autos do processo.

"Confirmo que realmente correm ações judiciais sobre este assunto e que aguardamos decisão judicial acerca dos valores a serem pagos a título de pensões alimentícias em atraso. Mesmo confirmando a paternidade do genitor, ele se nega a arcar com suas responsabilidades”, disse. A advogada informou que a paternidade foi confirmada por meio de exame de DNA.

O atacante de 27 anos possui contrato com o Alvinegro do Porangabuçu até o fim de 2023. No clube desde 2019, ele já foi emprestado ao América-MG, Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, Náutico-PE e Remo-PA.



