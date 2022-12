Ceará anuncia contratação de zagueiro Tiago Pagnussat

Defensor assinou contrato de duas temporadas com o Vovô

O Ceará anunciou o primeiro reforço do Ceará para a próxima temporada, trata-se do zagueiro Tiago Pagnussat, que retorna a Porangabuçu depois de duas temporadas atuando no futebol japonês.

O zagueiro de 32 anos assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2024. Na última passagem pelo Vovô, ele atuou 39 vezes e marcou três gols. O jogador deve se apresentar junto ao elenco no dia 16 de dezembro para realizar exames e iniciar a pré-temporada.

