Ceará anuncia a contratação do volante Caíque Gonçalves, ex-Ituano

Atleta de 27 anos estava no Ituano na temporada 2022 e chega no Vovô com contrato até o final de 2023

O Ceará anunciou na noite desta quinta-feira, 8, a contratação do volante Caíque Gonçalves. O atleta de 27 anos estava no Ituano na temporada 2022 e chega no Vovô com contrato até o final de 2023. Ele é a terceira contratação anunciada pelo clube para a próxima temporada, que já conta com Tiago Pagnussat e Arthur Rezende.

Em entrevista ao site do clube, o volante expôs o orgulho por defender o clube em 2023. “As expectativas para o ano de 2023 são as melhores. O Ceará tem uma camisa pesada, enorme do futebol nordestino e brasileiro. Para mim, é um orgulho imenso vestir essa camisa. A gente acompanha o que o Ceará tem feito nos últimos anos. Independente do que houve esse ano, é um clube que vem brigando forte no futebol nacional e eu tenho certeza que em 2024 estaremos de volta à Série A”, falou.

Sobre Caíque Gonçalves, novo contratado do Ceará

O volante Caíque Gonçalves disputou a temporada de 2022 com as camisas de Água Santa e Ituano. Neste último, ele disputou 27 partidas, sendo 25 como titular, e jogou a Série B do Brasileirão. No futebol paulista, ele possui passagens por Ferroviária e Portuguesa, onde começou a carreira, e também defendeu o Sertãozinho.

Com o Ceará, ele irá disputar Copa do Nordeste, Série B do Brasileirão, Campeonato Cearense e Copa do Brasil em 2023.

