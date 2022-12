Chapa de oposição pede suspensão da eleição para o conselho deliberativo do Ceará

A chapa Conselho de Todos, encabeçada pelo vereador Danilo Lopes, pediu à justiça comum a suspensão da eleição para o conselho deliberativo do Ceará, marcada para quinta-feira, 15. A reclamação é de desequilíbrio eleitoral.

Por meio de tutela provisória antecipada, a chapa de oposição à atual gestão do clube alega que a comissão eleitoral do pleito não repassou a lista completa de sócios-proprietários do Ceará, com seus respectivos contatos e omitiu quais estão adimplentes. Essas pessoas formam o colégio eleitoral e a reclamação é que isso impede uma campanha direta, para difundir ideias.

Há protesto também contra a mudança no formato da votação, que agora será híbrido, atendendo pedido do Ministério Público do Estado do Ceará, e da modificação do horário do pleito. A chapa Conselho de Todos diz que não há aparato tecnológico que assegure o sigilo do voto eletrônico e que o Edital do processo não previa essas modificações. Há um entendimento que o estatuto do clube, dessa forma, é violado.

O pedido feito à Justiça, portanto, é de uma medida cautelar antecedente que suspenda a eleição do dia 15 de dezembro, para eleger uma nova cúpula do conselho deliberativo, seja determinada a publicação de um novo edital, complementar, com nova data para o pleito; e entregue à chapa Conselho de todos uma lista com todos as pessoas aptas a votar, com seus respectivos contatos.

O presidente da comissão eleitoral, Odésio Aguiar de Castro, disse ao Esportes O POVO que não recebeu qualquer intimação no sentido de anular a eleição até o momento, portanto, a votação continua mantida para quinta-feira, entre 9h e 21 horas.



