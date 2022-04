General Caballero x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

General Caballero e Ceará se enfrentam hoje, terça, 26 de abril (14/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com seis pontos, o escrete preto-e-branco tem 100% de aproveitamento na competição internacional. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o time cearense derrotou, de virada, o Independiente-ARG, por 2 a 1, na estreia da equipe na Sul-Americana. Na segunda rodada do certame, o Alvinegro venceu o Deportivo La Guaira-VEN por 2 a 0, fora de casa.

O comandante alvinegro tem buscado manter o padrão do time independentemente do mando de campo. Depois da queda no Campeonato Cearense, o time de Porangabuçu soma cinco vitórias seguidas como visitante. Em nove jogos disputados fora de casa, o Vovô acumula sete triunfos, um empate e somente uma derrota. Com um aproveitamento de 81,4% fora de seus domínios, o Ceará busca a sexta vitória consecutiva longe do Castelão e a oitava no ano. O retrospecto positivo distante do Gigante da Boa Vista pode ser decisivo para que o time se mantenha na liderança isolada da chave.



General Caballero x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - General Caballero x Ceará

Escalação provável

General Caballero

4-4-2: Arévalos Jara; Mareco Colmán, Barreto Vieira, Leandro Corulo e Lezcano Olmedo; Juan Heinze, José Vera, Luis Fernández e Walter Rodríguez; Junior Marabel e Clementino González. Técnico: Luciano Theiler.

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, G. Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane (Lucas Ribeiro); Erick, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Quando será General Caballero x Ceará

Hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será General Caballero x Ceará

Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai

