Independiente del Valle x Atlético-MG ao vivo: onde assistir e mais

Independiente del Valle e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça, 26 de abril (26/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio Banco de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, e no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A partida marca um duelo entre os líderes do Grupo D da competição, ambos com quatro pontos ganhos e mesmo saldo de gols. O time equatoriano leva vantagem na tabela de classificação pela quantidade de gols marcados (quatro contra três da equipe de Belo Horizonte).

O Galo chega para o confronto após tropeço contra o Coritiba, em casa, pelo Brasileirão. Após abrir vantagem de 2 a 0, levou o empate nos minutos finais e deixou escapar a vitória, junto com os 100% de aproveitamento no campeonato. Na última rodada da Libertadores, o Atlético enfrentou o América em clássico mineiro e buscou o empate, por 1 a 1, aos 40 do segundo tempo. (Com Gazeta Esportiva)

Independiente del Valle x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - Independiente del Valle x Atlético-MG

Escalação provável

Independiente del Valle

Moisés Ramírez; Carabajal, Shunke, Segovia e Chávez (Cristopher Angulo); Lorenzo Faravelli, Previtalli (Danny Cabezas), Pellerano e Ayovi; Junior Sornoza e Jonathan Chávez.

Atlético-MG

Everson; Mariano; Godín (Nathan Silva), Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens) ; Otávio (Allan), Jair, Nacho e Zaracho; Hulk e Vargas.

Quando será Independiente del Valle x Atlético-MG

Hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Independiente del Valle x Atlético-MG

Estádio Banco de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador

