Libertad x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Libertad e Athletico-PR se enfrentam hoje, terça, 26 de abril (26/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida Fábio Carille terá dois desfalques na defesa. Nico Hernández está em reta final de recuperação de uma lesão muscular, enquanto Thiago Heleno deve ficar fora por mais um mês após passar por cirurgia no ombro.

Do lado do Libertad, a equipe do técnico Daniel Garnero lidera o Campeonato Paraguaio com 29 pontos após 12 rodadas. O time venceu nove partidas, empatou duas e perdeu apenas uma. Na Libertadores, bateram o Caracas em casa e saíram com o placar igual diante do The Strongest na Bolívia. (Com Gazeta Esportiva)

Libertad x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - Libertad x Athletico-PR

Escalação provável

Libertad

Silva; Mayada, Flores Melgarejo, Barboza e Samudio; Martínez e Bocanegra; Bareiro, Merlini e Melgarejo; Cardozo.

Athletico-PR

Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Pablo Siles, Bryan García e Terans; Canobbio, Vitinho e Marcelo Cirino.

Quando será Libertad x Athletico-PR

Hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Libertad x Athletico-PR

Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

