Estudiantes x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Estudiantes e RB Bragantino se enfrentam hoje, terça, 26 de abril (26/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, na Argentina, às 19h15min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada, na ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na última partida do torneio sul-americano, o Massa Bruta empatou com o Vélez, em 2 a 2, fora de casa. Em sua estreia, a equipe derrotou o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0. Os resultados levaram o time até a segunda colocação do grupo C, com quatro pontos.

O líder é justamente o Estudiantes, que obteve os mesmos resultados, acumulando quatro pontos, mas tendo vantagem por conta do saldo de gols. Os argentinos golearam o Vélez, na primeira rodada, mas empataram com o Nacional, em seguida. (Com Gazeta Esportiva)

Estudiantes x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - Estudiantes x RB Bragantino

Escalação provável

Estudiantes

Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera e Emmanuel Más; Manuel Castro (Gustavo Del Prete), Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui e Matías Pellegrini; Leandro Diaz e Mauro Boselli.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan (Hurtado), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido (Ramon); Eric Ramires e Jadson; Helinho e Sorriso; Hyoran e Ytalo.

Quando será Estudiantes x RB Bragantino

Hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Estudiantes x RB Bragantino

Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, na Argentina

