Cruzeiro x Londrina ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Londrina se enfrentam hoje, terça, 26 de abril (26/04), pelo jogo da 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

As duas equipes fazem campanhas parecidas, com quatro pontos ganhos e tentando subir na tabela de classificação. Ambos também empataram por 1 a 1 na rodada passada - a Raposa visitou o Tombense e o time paranaense duelou com o Novorizontino.

A grande dúvida está no ataque. O artilheiro Edu se recupera de lesão na coxa direita e vai se submeter a um teste de vestiário. Paulo Pezzolano informou que só vai se decidir sobre a presença do atleta pouco antes da partida. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Londrina ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Cruzeiro x Londrina

Escalação provável

Cruzeiro

Rafael Cabral, Rômulo, Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos; Miticov, Neto Moura e João Paulo; Jajá, Luvannor (Edu) e Rodolfo.

Londrina

Victor Souza, Samuel Santos, Augusto, Saimon e Alan Ruschel; João Paulo, Jhonny Lucas e Eltinho; Caprini, Gabriel Santos e Thiago Ribeiro.

Quando será Cruzeiro x Londrina

Hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Londrina

Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

