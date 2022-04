Fluminense x Unión de Santa Fé ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Fluminense e Unión de Santa Fé se enfrentam hoje, terça, 26 de abril (26/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Fluminense aparece na terceira colocação do Grupo H com três pontos conquistados, um a menos que Unión e Junior, da Colômbia, que venceu o Tricolor por 3 a 0 na rodada passada. Um tropeço diante do Unión pode complicar de vez a vida do Tricolor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de vencer o Unión, o Fluminense precisa de um tropeço do Junior. O time colombiano visita na quinta-feira, na Bolívia, o Oriente Petrolero, lanterna que sequer conseguiu pontuar.

O Flu só terá mais um jogo em casa depois dessa partida contra os argentinos. Assim, entrar no segundo turno da fase de grupos na liderança pode fazer a diferença pela classificação. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Unión de Santa Fé ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - Fluminense x Unión de Santa Fé

Escalação provável

Fluminense

Fábio; Nino, Luccas Claro e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe (Martinelli), Ganso e Cris Silva; Arias (Willian) e Cano.

Unión de Santa Fé

Santiago Mele; Brian Blasi, Franco Calderón, Diego Polenta e Claudio Corvalán; Sebastián Jaurena, Juan Portillo, Juan Nardoni e Imanol Machuca; Mauro Luna Diale e Matías Gallegos.

Quando será Fluminense x Unión de Santa Fé

Hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Unión de Santa Fé

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags