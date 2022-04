Independiente Medellín x Internacional ao vivo: onde assistir e mais

Independiente Medellín e Internacional se enfrentam hoje, terça, 26 de abril (14/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no estádio Pereira, em Medellín, na Colômbia, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A partida será decisiva para o Colorado manter viva a chance de se classificar para a próxima fase. A equipe gaúcha, ainda sob o comando de Alexander Medina, empatou os dois primeiros jogos, contra 9 de Octubre e Guaireña, e figura na terceira colocação, sendo que apenas o líder do grupo, o Independiente Medellín, com quatro pontos, avança.

Para o confronto, o Colorado deve ter uma alteração na defesa em relação ao último compromisso. Moledo retornou para Porto Alegre para realizar trabalhos físicos. Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Renê devem formar a linha de defesa.

Já o Independiente Medellín atualmente ocupa a quarta posição do Campeonato Colombiano, com nove vitórias, três empates e cinco derrotas. No último jogo pela Sul-Americana, a equipe do técnico Julio Comesaña venceu o 9 de Octubre por 2 a 1 em casa. (Com Gazeta Esportiva)

Independiente Medellín x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - Independiente Medellín x Internacional

Escalação provável

Independiente Medellín

Vasquez; Mosquera, Arboleda, Cadavid e Gutiérrez; Loaiza Gutiérrez e Arregui; Pardo, Hernández e Pineda Jiménez; Pons.

Internacional

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Edenílson, Carlos de Pena, Maurício e Wanderson; Wesley.

Quando será Independiente Medellín x Internacional

Hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Independiente Medellín x Internacional

Estádio Pereira, em Medellín, na Colômbia

