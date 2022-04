Corinthians x Boca Juniors ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam hoje, terça, 26 de abril (26/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, TV fechada, na ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Alvinegro vinha de uma sequência positiva, de quatro jogos sem perder: as vitórias seguidas contra Botafogo, Deportivo Cali e Avaí, e o empate diante da Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil.

No entanto, no final de semana, na Arena Barueri, o que se viu em campo foi um time modificado e que podia ter perdido por mais. Com gripe, Cássio foi poupado de última hora, enquanto Fagner, Renato Augusto e Willian iniciaram no banco - os dois últimos entraram no decorrer da partida. Duilio Monteiro Alves falou que o camisa 10 teve sintomas de gripe, mas ficou no banco.

Do outro lado, o Boca Juniors vem de uma vitória no Campeonato Argentino, algo que não acontecia há quatro rodadas, e deu um respiro maior na competição. O time comandado pelo ídolo Battaglia vem vivendo tempos difíceis nos bastidores, mas o triunfo deu uma maior tranquilidade à equipe. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Boca Juniors ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - Corinthians x Boca Juniors

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes (Mantuan) e Jô.

Boca Juniors

Javier García; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernandez, Juan Ramirez; Oscar Romero; Eduardo Salvio e Luis Vázquez.

Quando será Corinthians x Boca Juniors

Hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Boca Juniors

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

