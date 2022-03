Ceará encara o CSA no Castelão de olho em classificação antecipada na Copa do Nordeste

A classificação na Copa do Brasil no meio de semana amenizou a pressão interna no elenco do Ceará, que terá outro desafio pela frente ao receber o CSA neste sábado, às 19h45, na Arena Castelão, em confronto válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Em caso de vitória dentro de casa, o Vovô está garantido nas quartas de final da Lampions League antecipadamente.

Após folga na última quinta para o elenco que viajou à Roraima no duelo contra o São Raimundo-RR, os jogadores se reapresentaram na tarde desta sexta-feira, 4, e realizaram os trabalhos visando o confronto no Nordestão.

A expectativa é que o meia-atacante Lima, recuperado de desgaste físico, novamente seja opção para a partida e Zé Roberto retorne para a equipe titular na vaga de Cléber. Quanto aos desfalques, o Alvinegro deve continuar sem os atacantes Iury Castilho e Jael, os volantes Richard e Fernando Sobral, além do lateral-direito Buiú. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco realizou atividades de recondicionamento físico na quinta-feira e pode voltar a ser relacionado neste sábado. O time de Tiago Nunes não tem jogadores suspensos para a partida.

O discurso no Ceará é de volta por cima após a eliminação no Campeonato Cearense. O time já deu o primeiro passe positivo ao avançar na Copa do Brasil e pode conquistar mais uma classificação.

Com 12 pontos, o Ceará lidera o Grupo B. Uma vitória eleva o Vovô a 15 pontos, o que impossibilitaria de a equipe deixar o G4 faltando uma rodada para o fim da fase de grupos. Em caso de empate com o CSA, o clube do Porangabuçu passaria a torcer para que quatro times (Náutico, Altos, Floresta e Sousa) não vençam para se classificar antecipadamente.

Mesmo com uma eventual derrota para os alagoanos, o Alvinegro tem chance de se classificar na penúltima rodada. Para isso, Náutico e Altos precisam perder, enquanto Floresta e Sousa não podem vencer seus jogos.

Segundo colocado no Grupo A com 11 pontos, o CSA pode se confirmar no mata-mata em caso de triunfo sobre o Vovô por ter quatro pontos de vantagem sobre o Sampaio Corrêa, terceiro colocado. Em boa fase, o Azulão só tem uma derrota no ano, para o Sousa-PB, na primeira rodada da Copa do Nordeste. A equipe do técnico Mozart é líder invicto no Alagoano e está garantida na segunda fase da Copa do Brasil.

Ambos os times vêm de vitória no meio da semana. O Ceará aliviou a pressão da eliminação precoce no Estadual ao bater o São Raimundo-RR por 3 a 0 fora de casa na Copa do Brasil. Já o CSA se recuperou do empate na quarta rodada do Estadual e derrotou o Cruzeiro-AL na última jornada por 2 a 0, mantendo a vantagem de três pontos para o segundo colocado.

Jogando como mandante, o Ceará tem 100% de aproveitamento contra o CSA pela Copa do Nordeste e busca defender esse tabu.

Entretanto, o confronto não deverá ser fácil para nenhum time. Como os líderes dos grupos decidem os jogos das quartas de final em casa, tanto Ceará quanto o CSA buscam os três pontos e devem ir com força máxima para atingirem esse objetivo.

FICHA TÉCNICA

Ceará

4-1-3-2: João Richardo; Michel, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Lucas Ribeiro; Mendoza, Richardson e Lima; Vina e Zé Roberto (Cléber)

CSA

4-3-3: Marcelo Carné; Cedric, Marcel, Werley e Ernandes; Luiz Henrique (Geovane), Gabriel e Marco Túlio; Lucas Barcelos (Felipe Augusto), Osvaldo e Rodrigo Rodrigues

Local: Castelão-CE

Data: 5/3/2022

Horário: 19h45min

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior-RN

Assistentes: Vinicius Melo de Lima-RN e Luis Carlos de França Costa-RN

Transmissão: ESPN, Nordeste FC e Rádio O POVO CBN

