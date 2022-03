Tiago Nunes elogia contratação de Dentinho: "Perfil de jogador que a gente precisa"

Treinador falou sobre a chegada do jogador em coletiva cedida após a vitória diante do São Raimundo e citou condicionamento físico do atleta

Após a vitória diante do São Raimundo, além de falar sobre a partida, o técnico Tiago Nunes também citou a contratação do atacante Dentinho em coletiva. O treinador do Ceará elogiou o jogador e falou sobre a preparação do atleta para defender o Alvinegro de Porangabuçu.

"Dentinho é um atleta que estava livre no mercado, tem condição atlética boa e um histórico profissional exemplar. Trabalhou no mais alto nível no Brasil quando esteve no Corinthians, com títulos. Foi pra Europa, teve sucesso, disputou Champions League, competições internacionais na Ucrânia durante muito tempo. Tem uma bagagem enorme. É o perfil de jogador que a gente precisa em termos de mentalidade. É um atleta que vem com a condição de melhorar nosso padrão, somar ao que já temos", citou.

+ Análise: como Dentinho pode ajudar o sistema ofensivo do Ceará

Em relação à situação física do atleta, o técnico do Vovô explicou que, por estar um tempo parado, Dentinho deve fazer atividades de condicionamento físico antes de estrear com a camisa alvinegra.

"Vai ter que se condicionar um pouco fisicamente pelo tempo de parada que ele tem, mas é um atleta que se encaixa na característica que a gente deseja. A gente torce que ele entenda cada vez mais rápido o que é jogador no Ceará, o grau de exigência. (...) A gente ta muito feliz pela vinda do Dentinho e esperamos que ele possa dar o seu melhor em prol do Ceará", finalizou.

